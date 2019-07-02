Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Федорова.
На ул. Советской в Туле снова ДТП-«паровозик»: на этот раз из четырех машин
Из-за автоаварии в направлении к пр. Ленина возникла незначительная пробка.
Как сообщают очевидцы, на ул. Советской, неподалеку от пересечения с Красноармейским проспектом, снова произошло массовое ДТП. На этот раз в «паровозик» собрались четыре автомобиля: BMW, Daewoo Nexia, Chevrolet Niva и Renault Duster.
Из-за автоаварии в направлении к пр. Ленина возникла незначительная пробка. Все столкновения произошли на небольшой скорости, поэтому, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. На момент публикации новости на место прибыли сотрудники ДПС.
Напомним, вечером 1 июля на этом же месте столкнулись три автомобиля.
Этот участок с недавних пор стал вдвойне опасным для пешеходов – там появилась трамвайная остановка и был установлен соответствующий знак. Многие водители не замечают его, и пешеходы, идущие к трамваю или выходящие из него, рискуют попасть под колёса проезжающих машин.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место