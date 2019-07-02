новости
новости
Регистрация
На ул. Советской в Туле снова ДТП-«паровозик»: на этот раз из четырех машин
Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Федорова.

На ул. Советской в Туле снова ДТП-«паровозик»: на этот раз из четырех машин

Из-за автоаварии в направлении к пр. Ленина возникла незначительная пробка.

Как сообщают очевидцы, на ул. Советской, неподалеку от пересечения с Красноармейским проспектом, снова произошло массовое ДТП. На этот раз в «паровозик» собрались четыре автомобиля: BMW, Daewoo Nexia, Chevrolet Niva и Renault Duster.
 
Из-за автоаварии в направлении к пр. Ленина возникла незначительная пробка. Все столкновения произошли на небольшой скорости, поэтому, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. На момент публикации новости на место прибыли сотрудники ДПС.
 
Напомним, вечером 1 июля на этом же месте столкнулись три автомобиля.
 
Этот участок с недавних пор стал вдвойне опасным для пешеходов – там появилась трамвайная остановка и был установлен соответствующий знак. Многие водители не замечают его, и пешеходы, идущие к трамваю или выходящие из него, рискуют попасть под колёса проезжающих машин.
Галерея
На ул. Советской в Туле снова «паровозик»: на этот раз из четырех машин, Фото: 1
На ул. Советской в Туле снова «паровозик»: на этот раз из четырех машин, Фото: 2
На ул. Советской в Туле снова «паровозик»: на этот раз из четырех машин, Фото: 3
На ул. Советской в Туле снова «паровозик»: на этот раз из четырех машин, Фото: 4
На ул. Советской в Туле снова «паровозик»: на этот раз из четырех машин, Фото: 5
На ул. Советской в Туле снова «паровозик»: на этот раз из четырех машин, Фото: 6
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:59 +8
Другие статьи по темам
Событие
дтпмассовое ДТПпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульскому легкоатлету Александру Ефимову присвоено звание мастера спорта международного класса
Тульскому легкоатлету Александру Ефимову присвоено звание мастера спорта международного класса
Погода в Туле 2 июля: дождь с грозой и до +28 градусов
Погода в Туле 2 июля: дождь с грозой и до +28 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.