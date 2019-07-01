Баскетбольный «Арсенал» откроет новый сезон 12 октября
Стала известна предварительная дата старта БК «Арсенал» в новом сезоне Суперлиги-2 и предполагаемый формат турнира.
Баскетболисты «Арсенала» откроют сезон 12 и 13 октября домашними играми против ростовского «БАРС-РГЭУ».
Формат соревнований в новом сезоне в Суперлиги-2 скорее всего претерпит изменения. Команды будут разбиты на две группы. Наш «Арсенал» попал в группу «Б».
Чемпионат разделен на два этапа. На первом команды в каждой из групп сыграют между собой по два матча дома и на выезде. Три лучших коллектива из групп «А» и «Б» сыграют между собой по четыре матча.
Аналогичная система у команд, занявших последние четыре места в своих группах. Они разыграют между собой две путевки в плей-офф.
Таким образом, игры на вылет начнутся со стадии 1/4 финала.
Группа «А»:
- «АлтайБаскет», Барнаул
- «Зенит-2», Санкт-Петербург
- «Иркут», Иркутск
- «Локомотив-Кубань-ЦОП», Краснодар
- «Русичи», Курск
- «Тамбов», Тамбов
- «Чебоксарские ястребы», Чебоксары
Группа «Б»:
- «Арсенал», Тула
- «Барс-РГЭУ», Ростов-на-Дону
- «Динамо», Магнитогорск
- «Динамо-МГТУ», Майкоп
- «Динамо», Ставрополь
- «Нефтехимик», Тобольск
- «Эльбрус», Черкесск