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Баскетбольный «Арсенал» откроет новый сезон 12 октября
Фото из архива Myslo.

Баскетбольный «Арсенал» откроет новый сезон 12 октября

Стала известна предварительная дата старта БК «Арсенал» в новом сезоне Суперлиги-2 и предполагаемый формат турнира.

Баскетболисты «Арсенала» откроют сезон 12 и 13 октября домашними играми против ростовского «БАРС-РГЭУ».

Формат соревнований в новом сезоне в Суперлиги-2 скорее всего претерпит изменения. Команды будут разбиты на две группы. Наш «Арсенал» попал в группу «Б».

Чемпионат разделен на два этапа. На первом команды в каждой из групп сыграют между собой по два матча дома и на выезде. Три лучших коллектива из групп «А» и «Б» сыграют между собой по четыре матча.

Аналогичная система у команд, занявших последние четыре места в своих группах. Они разыграют между собой две путевки в плей-офф.

Таким образом, игры на вылет начнутся со стадии 1/4 финала.

 

Группа «А»:

  • «АлтайБаскет», Барнаул
  • «Зенит-2», Санкт-Петербург
  • «Иркут», Иркутск
  • «Локомотив-Кубань-ЦОП», Краснодар
  • «Русичи», Курск
  • «Тамбов», Тамбов
  • «Чебоксарские ястребы», Чебоксары

Группа «Б»:

  • «Арсенал», Тула
  • «Барс-РГЭУ», Ростов-на-Дону
  • «Динамо», Магнитогорск
  • «Динамо-МГТУ», Майкоп
  • «Динамо», Ставрополь
  • «Нефтехимик», Тобольск
  • «Эльбрус», Черкесск
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:25 +1
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