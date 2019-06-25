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Тульский баскетболист в составе сборной России стал чемпионом Европейских игр
Фото: russiabasket.ru.

Тульский баскетболист в составе сборной России стал чемпионом Европейских игр

В финале россияне обыграли сборную Латвии.

Туляк Алексей Жердев, игрок БК «Арсенал», в составе сборной России выиграл турнир по баскетболу 3×3 на Европейских играх, которые проходят в Минске.

На пути к финалу российская команда уверенно вышла из группы, обыграв сборные Италии и Украины и проиграв французам. В четвертьфинале наши спортсмены оказались сильнее чехов (счет 20:15), в полуфинале — сильнее сборной Польши (17:13).

Финальный поединок с латвийцами также завершился победой российской команды — счет 21:14.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:09 +2
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