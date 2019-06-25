Фото: russiabasket.ru.
Тульский баскетболист в составе сборной России стал чемпионом Европейских игр
В финале россияне обыграли сборную Латвии.
Туляк Алексей Жердев, игрок БК «Арсенал», в составе сборной России выиграл турнир по баскетболу 3×3 на Европейских играх, которые проходят в Минске.
На пути к финалу российская команда уверенно вышла из группы, обыграв сборные Италии и Украины и проиграв французам. В четвертьфинале наши спортсмены оказались сильнее чехов (счет 20:15), в полуфинале — сильнее сборной Польши (17:13).
Финальный поединок с латвийцами также завершился победой российской команды — счет 21:14.
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