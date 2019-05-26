Губернатор призвал жителей Тульской области принять участие в антинаркотическом месячнике

Акция призвана разъяснить всем нашим гражданам, насколько опасно распространение наркомании, сформировать у людей негативное отношение к наркотикам.

С 26 мая по 26 июня по всей России проходит антинаркотический месячник. Тульская область активно присоединяется к этой социально значимой акции. План мероприятий утвержден губернатором Алексеем Дюминым.

Алексей Дюмин обратился к жителям региона. В обращении, в частности, говорится:

- Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы и счастливы. И наша с вами общая задача — уберечь их от наркотиков.

Мы прикладываем значительные усилия для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Однако эта проблема по-прежнему остается одной из серьезных угроз национальной безопасности, демографическому и социально-экономическому развитию страны.

Акция призвана разъяснить всем нашим гражданам, насколько опасно распространение наркомании, сформировать у людей негативное отношение к наркотикам.

В месячнике примут участие все органы исполнительной власти Тульской области, УМВД, прокуратура. Пройдут спортивные и культурные мероприятия, конференции, встречи со специалистами, показы антинаркотических фильмов и роликов.

Справиться с проблемой наркотиков можно только сообща. Поэтому я призываю вас не оставаться в стороне, принять участие в месячнике и тем самым внести свой вклад в сохранение здоровья нации".

Задать вопросы о лечении и реабилитации больных наркоманией, сообщить о фактах распространения, употребления или рекламы наркотиков можно по телефонам: