Алексей Дюмин пообещал «Арсеналу» финансовую поддержку в Лиге Европы

Фото автора, пресс-службы «Арсенала» и правительства ТО

24 мая в Туле на Центральном стадионе футболисты «Арсенала» провели открытую тренировку перед матчем с московским «Динамо». Напомним, игра состоится уже в это воскресенье в 14.00 и станет заключительной в сезоне.

Сезон 2018/19 для тульских оружейников стал очень успешным. Команда поднялась на небывалую высоту — заняла шестую строчку в турнирной таблице и впервые в истории стала участником еврокубков. Тульский «Арсенал» будет представлять Россию на международной арене – в Лиге Европы.

Путь футболистам предстоит нелегкий и тернистый. В такие моменты особенно важна поддержка. И у команды она есть — это болельщики. А самый главный болельщик, безусловно, — губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Сегодня он посетил тренировку «Арсенала» и поблагодарил игроков за невероятную самоотдачу и большой футбольный праздник для туляков.

– Я вас всех поздравляю, вы сделали невозможное, — обратился глава региона к футболистам. — В истории тульского футбола такого никогда не было. Это, в первую очередь, ваша заслуга, а также тренерского штаба. Хочу всех поблагодарить, начиная от массажистов и заканчивая водителями автобуса, которые вас возят, и, конечно, руководство клуба в лице президента Гурама Аджоева.

Три сезона подряд мы находимся в высшем дивизионе. Никто не ожидал такого. В этом году вы совершили действительно чудо — «Арсенал» вышел в Лигу Европы. Это фантастика и огромный подарок для туляков.

Губернатор отметил, что за «Арсенал» болеют и за пределами области. С поздравлениями ему звонят из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга.

– Вы команда, которую уважают, боятся. Все знают лондонский «Арсенал», теперь узнают и тульский. От всех жителей области вам большое спасибо за тот результат, который вы показываете, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор напомнил, что впереди у оружейников последняя игра сезона – с «Динамо».

– Настрой у москвичей очень серьезный. Они хотят презентовать новое поле, стадион. Это сильная команда. Хочу вам пожелать успехов и сказать, чтобы вы не расслаблялись. Достойно проведите эту игру, – напутствовал глава региона футболистов.

Алексей Дюмин отметил, что ранее провел встречу с президентом «Арсенала» и главным тренером.

– Мы выстраиваем логистику и финансовую составляющую. Понимаем, что участие в Лиге Европы – это совсем другие средства, бюджет. Будем помогать, оказывать содействие. Конечно, хочется, чтобы те международные матчи, которые предстоят, вы прошли достойно. Для этого мы сделаем всё. Будет непросто, но будем находить возможности.

По словам губернатора, те замечания, которые клуб получил от комиссии УЕФА, будут устраняться, чтобы соответствовать всем показателям для проведения европейских матчей.

– Знаю, что есть вопросы по тренировочной базе. Какие есть пожелания? Что нужно сделать, чтобы усовершенствовать и дополнить тренировочный процесс? – спросил Алексей Дюмин у команды.

– В первую очередь это, конечно, поле, на котором мы будем тренироваться ежедневно. В этом году условия на базе были катастрофические. Хотелось бы, чтобы там привели поле в порядок. Есть также мелкие моменты, связанные с тренажерным залом, реабилитацией, – сказал губернатору капитан команды Кирилл Комбаров.

Глава региона дал ряд поручений директору тренировочной базы Роману Тарасову.

– Появились вопросы к агрономам, которые убили поле, и команда была вынуждена тренироваться в Новогорске. Надо делать определенные выводы. Есть также у команды пожелания по инфраструктуре. Это ваша зона ответственности, надо находить возможности и в кратчайший срок сделать всё необходимое, чтобы база соответствовала всем показателям, – сказал губернатор.

– Я вас понял, – ответил Роман Тарасов.

Также Алексей Геннадьевич обратил внимание футболистов на то, что выступать в трех турнирах – задача непростая.

– Знаю, что нагрузка у вас будет очень серьезная, времени для отдыха, восстановления будет меньше. Первые игры начнутся уже 28 июля. Я вторую ночь не сплю, когда мне озвучили сумму, которую необходимо собрать, думаю, выстраиваю логистику по поводу титульных спонсоров. Уверен, они нас поддержат.

В завершении встречи Алексей Дюмин пожелал команде успехов:

– Вы пишете историю тульского футбола. В ней надо удержаться, идти вперед и не бояться, что вы и делали на протяжении всего сезона, когда громили авторитетные команды. Желаю пройти сезон без травм, но с победами. Удачи вам! Знайте, что губернатор с вами в одной команде. Мы все вместе и должны побеждать.

Кирилл Комбаров поблагодарил губернатора за внимание, поддержку и стабильность в команде, а также подарил на память мяч с автографами футболистов.