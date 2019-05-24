В районы Тульской области передали мобильные противопожарные установки

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

24 мая первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин передал муниципальным образованиям и федеральным музеям пять мобильных противопожарных установок МПУ-2000 производства АО «Туламашзавод».

Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин для поддержания подразделений добровольной пожарной охраны в Заокском, Суворовском и Щекинском районах.

– Глава региона уделяет особое внимание безопасности, в том числе пожарной. К счастью, на территории Тульской области в течение последних нескольких лет лесных пожаров не было. Тем не менее необходимо сохранять полную готовность. По инициативе губернатора Фонд развития Тульской области «Перспектива» на внебюджетные средства приобрел мобильные противопожарные установки, которые будут обеспечивать противопожарную безопасность в отдаленных муниципалитетах и на территории федеральных музеев, – отметил Валерий Шерин.

Мобильные противопожарные установки были переданы для размещения в пос. Ланьшинский Заокского района, с. Селиваново Щекинского района и пос. Северо-Агеевский Суворовского района, а также в музей-усадьбу «Поленово» и музей-усадьбу «Ясная Поляна».

Техника позволит значительно сократить время реагирования в случае возникновения возгорания. Ее легко переместить и организовать подачу воды из любого водоема.