В Туле ищут пропавшего две недели назад мужчину

Сергей Рубцов ушёл из дома в Советском районе и не вернулся.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 55-летнего Сергея Александровича Рубцова, который 10 мая ушёл из дома в Советском районе Тулы и не вернулся.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы тёмно-русые. Был одет в серую ветровку, рубашку в клетку, черные брюки и туфли.