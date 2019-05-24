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В Туле ищут пропавшего две недели назад мужчину

В Туле ищут пропавшего две недели назад мужчину

Сергей Рубцов ушёл из дома в Советском районе и не вернулся.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 55-летнего Сергея Александровича Рубцова, который 10 мая ушёл из дома в Советском районе Тулы и не вернулся.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы тёмно-русые. Был одет в серую ветровку, рубашку в клетку, черные брюки и туфли.

Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:45 +1
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