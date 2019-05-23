Тульские легкоатлеты разыграли медали чемпионата и первенства области
Лучшие спортсмены войдут в состав сборной области для участия в чемпионате и первенстве ЦФО.
21 и 22 мая в Туле на Центральном стадионе прошли чемпионат и первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003, 2000-2001, 1999 г.р. и старше. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Алексина, Новомосковска, Кимовска, Болохово, Щёкино, Советска, Суворова, Белева, Узловой, Ясногорска, Тулы.
Спортсмены сражались в барьерном беге, прыжках в длину, беге на 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, толкании ядра, метании диска, эстафетном беге.
По итогам соревнований будет сформирована сборная Тульской области для участия в чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике, которое состоится 7-9 июня в Смоленске.
100 м
- Камилла Курмакаева - 12,3 с
- Степан Азаров - 10,9 с
- Анастасия Волкова - 11,9 с
- Дмитрий Банников - 10,65 с
- Фатима Магомедова - 12,95 с
- Александр Жильцов - 10,7 с
400 м
- Вера Полякова - 59,0 с
- Никита Еремин - 50,98 с
- Ксения Кудряшова - 1.02,32 с
- Артем Голубков - 51,34 с
- Андрей Селезнев - 51,1 с
1500 м
- Снежана Ломакина - 4.52,6 с
- Степан Захаров - 4.33,6 с
- Никита Янтиков - 4.10,8 с
- Ирина Леонова - 5.02,9 с
- Алексей Дорофеев - 3.52,4 с
Толкание ядра
- Софья Карапира - 10 м 34 см
- Леонид Долматов - 14 м 60 см
- Арина Яковлева - 10 м 90 см
- Денис Москвичев - 13 м 60 см
- Олеся Лукина - 9 м 65 см
- Александр Захаров - 12 м 40 см
Прыжки в высоту
- Анастасия Бахарева - 1 м 50 см
- Антон Крючков - 1 м 75 см
Прыжки в длину
- Константин Соловецкий - 6 м 39 см
Эстафетный бег 4х100 м
- Алена Зебрева, Карина Кочеткова, Камилла Курмакаева, Анастасия Плетнева - 49,7 с
- Леонид Жуков, Иван Костриков, Яков Никулин, Степан Азаров - 43,55 с
- Екатерина Абаева,Софья Жучкова, Анастасия Волкова, Анастасия Котельникова - 49,71 с
- Андрей Селезнев, Кирилл Башкиров, Артем Гончаров, Артем Рожнов - 43,7 с
200 м
- Камилла Курмакаева - 25,6 с
- Степан Азаров - 22,5 с
- Анастасия Волкова - 24,8 с
- Дмитрий Банников - 22,19 с
- Фатима Магомедова - 27,07 с
- Артем Рожнов - 21,8 с
800 м
- Ольга Чугунова - 2.17,2 с
- Савелий Косыгин - 2.01,75 с
- Денис Гудков - 1.58,6 с
- Светлана Лаптева - 2.16,0 с
- Александр Анисимов - 1.57,54 с
3000 м
- Таисия Дутова - 11.40,5 с
- Артем Кабанков - 9.50,8 с
- Ирина Леонова - 10.47,3 с
- Сергей Суббочев - 8.33,0 с
Прыжки в длину
- Софья Лежукова - 5 м 28 см
- Анастасия Рейборак - 5 м 09 см
Метание диска
- Валерия Чурикова - 27 м 72 см
- Владимир Давиденко - 35 м 43 см
100 м с/б
- Карина Кочеткова - 14,6 с
110 м с/б
- Матвей Шарабарин - 17,2 с