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Тульские легкоатлеты разыграли медали чемпионата и первенства области
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты разыграли медали чемпионата и первенства области

Лучшие спортсмены войдут в состав сборной области для участия в чемпионате и первенстве ЦФО.

21 и 22 мая в Туле на Центральном стадионе прошли чемпионат и первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003, 2000-2001, 1999 г.р. и старше.  В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Алексина, Новомосковска, Кимовска, Болохово, Щёкино, Советска, Суворова, Белева, Узловой, Ясногорска, Тулы.

Спортсмены сражались в барьерном беге, прыжках в длину, беге на 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, толкании ядра, метании диска, эстафетном беге. 

По итогам соревнований будет сформирована сборная Тульской области для участия в чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике, которое состоится 7-9 июня в Смоленске.

победители

100 м

  • Камилла Курмакаева - 12,3 с
  • Степан Азаров - 10,9 с
  • Анастасия Волкова - 11,9 с
  • Дмитрий Банников - 10,65 с
  • Фатима Магомедова - 12,95 с
  • Александр Жильцов - 10,7 с

400 м

  • Вера Полякова - 59,0 с
  • Никита Еремин - 50,98 с
  • Ксения Кудряшова - 1.02,32 с
  • Артем Голубков - 51,34 с
  • Андрей Селезнев - 51,1 с

1500 м

  • Снежана Ломакина - 4.52,6 с
  • Степан Захаров - 4.33,6 с
  • Никита Янтиков - 4.10,8 с
  • Ирина Леонова - 5.02,9 с
  • Алексей Дорофеев - 3.52,4 с

Толкание ядра

  • Софья Карапира - 10 м 34 см
  • Леонид Долматов - 14 м 60 см
  • Арина Яковлева - 10 м 90 см
  • Денис Москвичев - 13 м 60 см
  • Олеся Лукина - 9 м 65 см
  • Александр Захаров - 12 м 40 см

Прыжки в высоту

  • Анастасия Бахарева - 1 м 50 см
  • Антон Крючков - 1 м 75 см

Прыжки в длину

  • Константин Соловецкий - 6 м 39 см

Эстафетный бег 4х100 м

  • Алена Зебрева, Карина Кочеткова, Камилла Курмакаева, Анастасия Плетнева - 49,7 с
  • Леонид Жуков, Иван Костриков, Яков Никулин, Степан Азаров - 43,55 с
  • Екатерина Абаева,Софья Жучкова, Анастасия Волкова, Анастасия Котельникова - 49,71 с
  • Андрей Селезнев, Кирилл Башкиров, Артем Гончаров, Артем Рожнов - 43,7 с

200 м

  • Камилла Курмакаева - 25,6 с
  • Степан Азаров - 22,5 с
  • Анастасия Волкова - 24,8 с
  • Дмитрий Банников - 22,19 с
  • Фатима Магомедова - 27,07 с
  • Артем Рожнов - 21,8 с

800 м

  • Ольга Чугунова - 2.17,2 с
  • Савелий Косыгин - 2.01,75 с
  • Денис Гудков - 1.58,6 с
  • Светлана Лаптева - 2.16,0 с
  • Александр Анисимов - 1.57,54 с

3000 м

  • Таисия Дутова - 11.40,5 с
  • Артем Кабанков - 9.50,8 с
  • Ирина Леонова - 10.47,3 с
  • Сергей Суббочев - 8.33,0 с

Прыжки в длину

  • Софья Лежукова - 5 м 28 см
  • Анастасия Рейборак - 5 м 09 см

Метание диска

  • Валерия Чурикова - 27 м 72 см
  • Владимир Давиденко - 35 м 43 см

100 м с/б

  • Карина Кочеткова - 14,6 с

110 м с/б

  • Матвей Шарабарин - 17,2 с
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Чемпионат и первенство Тульской области по легкой атлетике, Фото: 1
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:30 +1
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