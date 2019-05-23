Тульские легкоатлеты разыграли медали чемпионата и первенства области

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Лучшие спортсмены войдут в состав сборной области для участия в чемпионате и первенстве ЦФО.

21 и 22 мая в Туле на Центральном стадионе прошли чемпионат и первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003, 2000-2001, 1999 г.р. и старше. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Алексина, Новомосковска, Кимовска, Болохово, Щёкино, Советска, Суворова, Белева, Узловой, Ясногорска, Тулы.

Спортсмены сражались в барьерном беге, прыжках в длину, беге на 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, толкании ядра, метании диска, эстафетном беге.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Тульской области для участия в чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике, которое состоится 7-9 июня в Смоленске.

победители

100 м

Камилла Курмакаева - 12,3 с

Степан Азаров - 10,9 с

Анастасия Волкова - 11,9 с

Дмитрий Банников - 10,65 с

Фатима Магомедова - 12,95 с

Александр Жильцов - 10,7 с

400 м

Вера Полякова - 59,0 с

Никита Еремин - 50,98 с

Ксения Кудряшова - 1.02,32 с

Артем Голубков - 51,34 с

Андрей Селезнев - 51,1 с

1500 м

Снежана Ломакина - 4.52,6 с

Степан Захаров - 4.33,6 с

Никита Янтиков - 4.10,8 с

Ирина Леонова - 5.02,9 с

Алексей Дорофеев - 3.52,4 с

Толкание ядра

Софья Карапира - 10 м 34 см

Леонид Долматов - 14 м 60 см

Арина Яковлева - 10 м 90 см

Денис Москвичев - 13 м 60 см

Олеся Лукина - 9 м 65 см

Александр Захаров - 12 м 40 см

Прыжки в высоту

Анастасия Бахарева - 1 м 50 см

Антон Крючков - 1 м 75 см

Прыжки в длину

Константин Соловецкий - 6 м 39 см

Эстафетный бег 4х100 м

Алена Зебрева, Карина Кочеткова, Камилла Курмакаева, Анастасия Плетнева - 49,7 с

Леонид Жуков, Иван Костриков, Яков Никулин, Степан Азаров - 43,55 с

Екатерина Абаева,Софья Жучкова, Анастасия Волкова, Анастасия Котельникова - 49,71 с

Андрей Селезнев, Кирилл Башкиров, Артем Гончаров, Артем Рожнов - 43,7 с

200 м

Камилла Курмакаева - 25,6 с

Степан Азаров - 22,5 с

Анастасия Волкова - 24,8 с

Дмитрий Банников - 22,19 с

Фатима Магомедова - 27,07 с

Артем Рожнов - 21,8 с

800 м

Ольга Чугунова - 2.17,2 с

Савелий Косыгин - 2.01,75 с

Денис Гудков - 1.58,6 с

Светлана Лаптева - 2.16,0 с

Александр Анисимов - 1.57,54 с

3000 м

Таисия Дутова - 11.40,5 с

Артем Кабанков - 9.50,8 с

Ирина Леонова - 10.47,3 с

Сергей Суббочев - 8.33,0 с

Прыжки в длину

Софья Лежукова - 5 м 28 см

Анастасия Рейборак - 5 м 09 см

Метание диска

Валерия Чурикова - 27 м 72 см

Владимир Давиденко - 35 м 43 см

100 м с/б

Карина Кочеткова - 14,6 с

110 м с/б