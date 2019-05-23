В Туле светофоры подключают к резервным источникам питания

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Это нужно для обеспечения бесперебойной работы во время обслуживания трансформаторных подстанций и линий электропередач.

23 мая шесть перекрестков в городе работали от генераторов: четыре по ул. Октябрьской, один на пересечении ул. Кутузова и Волкова и еще один на перекрестке ул. Тургеневской и Каминского.

Такая мера — временная, пока проводятся плановые работы Тульскими городскими электрическими сетями по обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач. В зону отключений попадают также светофорные объекты, обесточивание которых негативно сказывается на пропускной способности транспортных узлов, провоцирует аварийные ситуации.

Светофоры подключают к резервным источникам питания для обеспечения бесперебойной работы. Решение об этом было принято администрацией города Тулы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в период отключения электроэнергии.

Во время подключения к бензиновым генераторам светофорные объекты функционируют в штатном режиме. Наблюдение за работой бензинового генератора, а также функционированием светофорного объекта осуществляют сотрудники администрации города Тулы непосредственно на месте подключения генератора.

На территории города Тулы расположено 203 светофорных объекта, из них 172 — это транспортные светофорные объекты и 31 односекционный светофор Т7 (моргающий желтый сигнал).

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев отметил, что параллельно проводится работа по введению дополнительных линий питания — АВР. Ими оборудованы уже семь перекрестков: на пересечении пр. Ленина и ул. Советской, ул. Советской и Тургеневской, ул. Советской и Оборонной, ул. Мосина и Советской, а также на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ленина.

Работа по прокладке таких линий будет продолжена и дальше.