К расширению Восточного обвода приступят в июне 2019 года
Проект будет реализовываться 2 года, стоимость работ — порядка 800 млн рублей.
23 мая министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник провел пресс-конференцию, посвященную планам по дорожному ремонту в регионе.
В этом году строительный сезон начался 2 апреля. Уже завершены работы на трех региональных автомобильных дорогах:
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автоподъезд к Тульской областной клинической больнице №2 им.
Л. Н. Толстогов Щекинском районе;
- дорога на подъезде к музею-усадьбе в Щекинском районе (в рамках поручения губернатора Алексея Дюмина);
- автодорога «Дон – Клин» в Веневском районе.
Всего в этом году будут отремонтированы 53 региональные дороги общей протяженностью 313 км.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт планируется на 62 объектах:
- 19 региональных дорог (154 км);
- 43 муниципальных дорог (44 км).
Общий объем финансирования работ в рамках нацпроекта — 2 млрд 619 млн рублей (из них 938,5 млн — средства федерального бюджета).
Министр сообщил, что разработаны региональные проекты — «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Организация и безопасность дорожного движения». Ключевая задача нацпроекта — увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, к 2024 году:
- региональных — до 50%;
- городских агломераций — до 85%.
Родион Дудник
– К концу 2019 года планируем достичь показателя по нормативному состоянию региональных дорог в 46,4%, по дорогам агломерации — 65,13%.
Министр отметил, что в приемке работ помимо специалистов участвует и общественность. За каждым муниципальным образованием закреплен общественник, который не только принимает уже выполненные работы, но и объезжает объекты во время ремонтных работ, участвует в совещаниях рабочих групп и общественных обсуждениях.
По словам Родиона Дудника, будут продолжены работы по ремонту и реконструкции мостов:
- через р. Упа в Одоевском районе;
- через р. Мордвес в Веневском районе;
- через р. Сежа в Туле;
- через р. Плава в Плавском районе;
- через р. Дон в Узловском районе;
- через р. Бобрик в Узловском районе;
- через р. Маловель в Одоевском районе;
- через ручей на дороге «Тула – Яковлево».
Строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу в рамках расширения Восточного обвода по поручению губернатора Алексея Дюмина начнется в этом году.
По словам министра, проект будет реализовываться 2 года, стоимость работ — порядка 800 млн рублей, из которых в 2019 году из федерального бюджета выделяется 150 млн.
К началу строительно-монтажных работ подрядчик приступит в июне 2019 года после подписания контракта. Срок их окончания — октябрь 2020 года.
В завершение министр рассказал о работах по обеспечению безопасности дорожного движения, оборудованию пешеходных переходов, расположенных на региональных автомобильных дорогах вблизи образовательных учреждений.
В этом году их будет оборудовано 44. Также планируется выполнить работы по устройству 51 км искусственного освещения, установить порядка 3 тысяч дорожных знаков, нанести более 2,5 тысяч км дорожной разметки.