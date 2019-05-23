К расширению Восточного обвода приступят в июне 2019 года

Проект будет реализовываться 2 года, стоимость работ — порядка 800 млн рублей.

23 мая министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник провел пресс-конференцию, посвященную планам по дорожному ремонту в регионе.

В этом году строительный сезон начался 2 апреля. Уже завершены работы на трех региональных автомобильных дорогах:

автоподъезд к Тульской областной клинической больнице №2 им. Л. Н. Толстого в Щекинском районе;

в Щекинском районе; дорога на подъезде к музею-усадьбе в Щекинском районе (в рамках поручения губернатора Алексея Дюмина);

автодорога «Дон – Клин» в Веневском районе.

Всего в этом году будут отремонтированы 53 региональные дороги общей протяженностью 313 км.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт планируется на 62 объектах:

19 региональных дорог (154 км);

43 муниципальных дорог (44 км).

Общий объем финансирования работ в рамках нацпроекта — 2 млрд 619 млн рублей (из них 938,5 млн — средства федерального бюджета).

Министр сообщил, что разработаны региональные проекты — «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Организация и безопасность дорожного движения». Ключевая задача нацпроекта — увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, к 2024 году:

региональных — до 50%;

городских агломераций — до 85%.

Родион Дудник – К концу 2019 года планируем достичь показателя по нормативному состоянию региональных дорог в 46,4%, по дорогам агломерации — 65,13%.

Министр отметил, что в приемке работ помимо специалистов участвует и общественность. За каждым муниципальным образованием закреплен общественник, который не только принимает уже выполненные работы, но и объезжает объекты во время ремонтных работ, участвует в совещаниях рабочих групп и общественных обсуждениях.

По словам Родиона Дудника, будут продолжены работы по ремонту и реконструкции мостов:

через р. Упа в Одоевском районе;

через р. Мордвес в Веневском районе;

через р. Сежа в Туле;

через р. Плава в Плавском районе;

через р. Дон в Узловском районе;

через р. Бобрик в Узловском районе;

через р. Маловель в Одоевском районе;

через ручей на дороге «Тула – Яковлево».

Строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу в рамках расширения Восточного обвода по поручению губернатора Алексея Дюмина начнется в этом году.

По словам министра, проект будет реализовываться 2 года, стоимость работ — порядка 800 млн рублей, из которых в 2019 году из федерального бюджета выделяется 150 млн.

К началу строительно-монтажных работ подрядчик приступит в июне 2019 года после подписания контракта. Срок их окончания — октябрь 2020 года.

В завершение министр рассказал о работах по обеспечению безопасности дорожного движения, оборудованию пешеходных переходов, расположенных на региональных автомобильных дорогах вблизи образовательных учреждений.

В этом году их будет оборудовано 44. Также планируется выполнить работы по устройству 51 км искусственного освещения, установить порядка 3 тысяч дорожных знаков, нанести более 2,5 тысяч км дорожной разметки.