новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на тренировки по экстремальным видам спорта

Туляков приглашают на тренировки по экстремальным видам спорта

Также для спортсменов проведут мастер-классы.

С 1 июня по 31 августа в тульских парках стартует спортивно-образовательная программа «Лето мастеров стилей». Для спортсменов пройдут открытые тренировки по направлению воркаут, а также серия мастер-классов по экстремальным видам спорта.

Тренировки будут проводиться на нескольких площадках Тулы:

  • в Центральном парке на спортплощадке (зона воркаут), четверг-воскресенье с 15.00 — 16.30;
  • в Комсомольском парке на спортплощадке (зона воркаут), понедельник-пятница с 15.00−16.30
  • в Пролетарском парке на спортплощадке (зона воркаут), вторник 17.00 — 18.30, суббота 15.00 — 16.30.

Серия мастер-классов по экстремальным направлениям будет проводится раз в месяц по направлениям скейт, бмх, самокат на территории Центрального парка.

Более подробная информация будет опубликована в группе проекта ВКонтакте или на сайте.

Проект реализуется при поддержке администрации Тулы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие общественных организаций, повышение эффективности молодежной политики в МО город Тула».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мастера стилейэкстремальные виды спортатренировкиворкаут

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский областной художественный музей можно будет посетить бесплатно
Тульский областной художественный музей можно будет посетить бесплатно
Anti-age медицина: сохрани молодость!
Anti-age медицина: сохрани молодость!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.