Туляков приглашают на тренировки по экстремальным видам спорта
Также для спортсменов проведут мастер-классы.
С 1 июня по 31 августа в тульских парках стартует спортивно-образовательная программа «Лето мастеров стилей». Для спортсменов пройдут открытые тренировки по направлению воркаут, а также серия мастер-классов по экстремальным видам спорта.
Тренировки будут проводиться на нескольких площадках Тулы:
- в Центральном парке на спортплощадке (зона воркаут), четверг-воскресенье с 15.00 — 16.30;
- в Комсомольском парке на спортплощадке (зона воркаут), понедельник-пятница с 15.00−16.30
- в Пролетарском парке на спортплощадке (зона воркаут), вторник 17.00 — 18.30, суббота 15.00 — 16.30.
Серия мастер-классов по экстремальным направлениям будет проводится раз в месяц по направлениям скейт, бмх, самокат на территории Центрального парка.
Более подробная информация будет опубликована в группе проекта ВКонтакте или на сайте.
Проект реализуется при поддержке администрации Тулы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие общественных организаций, повышение эффективности молодежной политики в МО город Тула».