Туляков приглашают на тренировки по экстремальным видам спорта

Также для спортсменов проведут мастер-классы.

С 1 июня по 31 августа в тульских парках стартует спортивно-образовательная программа «Лето мастеров стилей». Для спортсменов пройдут открытые тренировки по направлению воркаут, а также серия мастер-классов по экстремальным видам спорта.

Тренировки будут проводиться на нескольких площадках Тулы:

в Центральном парке на спортплощадке (зона воркаут), четверг-воскресенье с 15.00 — 16.30;

в Комсомольском парке на спортплощадке (зона воркаут), понедельник-пятница с 15.00−16.30

в Пролетарском парке на спортплощадке (зона воркаут), вторник 17.00 — 18.30, суббота 15.00 — 16.30.

Серия мастер-классов по экстремальным направлениям будет проводится раз в месяц по направлениям скейт, бмх, самокат на территории Центрального парка.

Более подробная информация будет опубликована в группе проекта ВКонтакте или на сайте.

Проект реализуется при поддержке администрации Тулы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие общественных организаций, повышение эффективности молодежной политики в МО город Тула».