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Туляков приглашают спортивно провести выходные
Фото Елены Черновой.

Туляков приглашают спортивно провести выходные

Профессиональные тренеры приглашают на бесплатные мастер-классы.

Расписание тренировок:
 
  • 10 мая — мастер-класс по северной ходьбе в Комсомольском парке, тренер Чернова Елена. Начало в 10.00.
  • 11 мая — забег на 5 км под руководством эксперта PARKRUN в ЦПКиО им. П. П. Белоусова (около здания администрации). Начало в 8.50.
  • 11 мая — мастер-класс и открытая тренировка по боксу на площадке воркаут в сквере на ул. Демонстрации, тренер фитнес-клуба ВФОРМЕ, мастер спорта России по боксу Дмитрий Морозов. Начало в 10.00.
  • 12 мая — круговая фитнес тренировка в ЦПКиО им. П. П. Белоусова (спортивная площадка), тренер Ульяна Бривина, фитнес-эксперт «Города спорта». Начало в 10.00.
  • 12 мая — круговая фитнес-тренировка на Пролетарской набережной, тренер, эксперт фитнес-клуба VLASTELIN FITNESS Елизавета Елистратова. Начало в 10.00.
  • 12 мая -мастер-класс на Казанской набережной по легкой атлетике от отличника физической культуры и спорта, тренера СШОР Пученкина Николая. Начало в 10.00.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:47 0
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