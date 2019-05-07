Фото Елены Черновой.
Туляков приглашают спортивно провести выходные
Профессиональные тренеры приглашают на бесплатные мастер-классы.
Расписание тренировок:
- 10 мая — мастер-класс по северной ходьбе в Комсомольском парке, тренер Чернова Елена. Начало в 10.00.
-
11 мая — забег на 5 км под руководством эксперта PARKRUN в ЦПКиО им.
П. П. Белоусова(около здания администрации). Начало в 8.50.
- 11 мая — мастер-класс и открытая тренировка по боксу на площадке воркаут в сквере на ул. Демонстрации, тренер фитнес-клуба ВФОРМЕ, мастер спорта России по боксу Дмитрий Морозов. Начало в 10.00.
-
12 мая — круговая фитнес тренировка в ЦПКиО им.
П. П. Белоусова(спортивная площадка), тренер Ульяна Бривина, фитнес-эксперт «Города спорта». Начало в 10.00.
- 12 мая — круговая фитнес-тренировка на Пролетарской набережной, тренер, эксперт фитнес-клуба VLASTELIN FITNESS Елизавета Елистратова. Начало в 10.00.
- 12 мая -мастер-класс на Казанской набережной по легкой атлетике от отличника физической культуры и спорта, тренера СШОР Пученкина Николая. Начало в 10.00.
Другие статьи по темам
Место