«Мой сосед – сущий дьявол»: 4 истории о соседских войнах

Юлия Александрова, Юлия Королева. Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Когда заезжаешь в новую квартиру, сложно предвидеть, какими окажутся твои соседи. Но еще сложнее угадать, какими они станут через десять или двадцать лет.

Голуби воркуют



Прикормленные голуби не улетают с балкона мужчины целый день, донимая воркованием Елену Николаеву.

Елена Николаева в доме № 6 по улице Смидович в Туле прожила всю жизнь. Но последние три года для нее превратились в сплошное мучение. У 81-летнего соседа появилось новое увлечение — кормить голубей. Многие считают своим долгом покормить пернатых. Только в отличие от большинства пенсионер не выходит для этого на улицу, а подает завтрак и ужин голубям, стоя на балконе, который расположен как раз рядом с окнами Елены.

Елена Николаевна - Квартира у меня небольшая. Уже тепло, дома духота, на ночь оставила окна открытыми. Рано утром проснулась от голубиного «карды, карды, карды» и не могу уснуть. И так всю весну и лето!



Примерно с четырех утра начинается галдеж, и продолжается он до позднего вечера.

– С соседом договориться не получается. Человек уже глубокий пенсионер, но мне что делать из-за этого? — говорит Елена. — Он реагирует крайне негативно и даже агрессивно. Говорит, что как хочет, так и будет поступать. Я обращалась в управляющую компанию, СЭС, жилищную инспекцию — никто не может решить эту проблему.



Забота о пернатых, бездомных котиках и собаках — дело хорошее, но только если это никому не мешает. Постоянное соседство с голубями может негативно сказаться на здоровье и представлять реальную угрозу жизни, поэтому есть основание обратиться в Роспотребнадзор (телефон (4872) 31−28−79) и полицию. Существует ряд законодательных актов, например ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на которые можно ссылаться и требовать запретить соседу кормить голубей на балконе.

Сосед Плюшкин



Помойка стала пристанищем для крыс и мышей.

Небольшой старый сруб на углу улиц Водоохранной и Олега Кошевого. Территория двора дома полностью завалена мусором. Калитку изнутри открыть невозможно — она забаррикадирована хламом. Хозяин дома, принося очередную порцию мусора, забирается по приставной лестнице и бросает «находки» во двор прямо через забор. Каково жить бок о бок с Плюшкиным? Об этом рассказала его соседка Иоанна Соламасова:

- Мы живем в частном доме на ул. Водоохранной, это центр Тулы. Дом на двух хозяев. Вторая половина сейчас нежилая, старая, деревянная. Хозяин тащит туда с помойки хлам вплоть до разбитых унитазов, гнилых старых дверей… Мы шесть лет жалуемся на этот дом, но никакой помощи ни от кого не получаем!

Поскольку в дом уже невозможно войти, несколько лет назад владельцы второй половины (которая завалена хламом) перебрались жить в квартиру. Однако глава семьи, 60-летний Виктор, каждый день наведывается сюда и приносит новый и новый мусор.

Иоанна Соламасова:

Иоанна Соламасова - Так как там помойка, двор полон крыс и мышей. Они бегут на наш участок. А ведь это разносчики заболеваний, в том числе лептоспироза и бешенства. Однажды мы с мужем просто были в ужасе: укладываем детей спать и видим, как крысы бегают по натяжному потолку! У нас двое грудных детей, днем они спят в коляске на улице, на свежем воздухе. Так мы боимся даже на секунду отойти, чтобы крыса не забралась в коляску…



В администрации сказали, что помочь нам не могут, так как это частная территория и хозяин там может хранить всё, что ему заблагорассудится.

- Как быть нам? Я уже молчу о противопожарной безопасности, хотя бы с антисанитарией разобраться, — говорит Иоанна.

Она рассказала, что недавно наняла дезинфекционную службу. Сделали всё что могли, но не обнадежили: крысы могут остаться. Чтобы полностью провести дератизацию, нужно заходить на захламленную территорию и в сам дом, но такой возможности у дезслужб нет. По словам Иоанны, они планируют подать в суд на владельцев дома.

Плюшкины в Туле — не редкость. Однажды на ул. Циолковского в Туле в квартире такого обнаружили склад химикатов. А бывший психиатр Петелинской больницы устроил помойку прямо в своей квартире. Еще одну «коллекцию» нашли участковые: жилье было завалено хламом по самые окна.

Психиатры говорят: подобное поведение может являться следствием психического расстройства — синдрома Плюшкина. Стремление к хранению ненужного хлама может быть привычкой или чертой характера (тревожность, обстоятельность, сверхбережливость). Но чаще всего такие «коллекции» — тревожный сигнал. По статистике, болезнь развивается у 3−5% людей старше 65 лет.

Огонь как аргумент

Примерно в четыре часа утра в воскресенье, 21 апреля, неизвестный мужчина поджёг частный дом на улице Лескова в Туле. Происшествие попало в объектив камеры видео­наблюдения. Тулячка Елена Трошина разместила видео в соцсетях.



Кадр видео: злоумышленник достаёт несколько самодельных «коктейлей Молотова», поджигает их и перебрасывает через забор.

На записи видно, как поджигатель с большой сумкой подходит к забору домовладения, достаёт несколько самодельных «коктейлей Молотова», поджигает их и перебрасывает через забор, после чего убегает. Отделанный пластиком фасад быстро воспламеняется. Собака во дворе начала лаять и разбудила хозяев дома — Марину Толкачеву и ее мужа. Огонь удалось погасить собственными силами с помощью огнетушителя.

По мнению Марины, к противоправным действиям причастен сосед. Женщина несколько лет активно борется с владельцем одного из частных домов на улице Лескова. Он несколько лет назад провел от своего дома канализацию и попросил у соседей разрешения подключиться к уже существующей сети. Но те разрешения не дали. Договориться ни с кем не удалось, и жителю пришлось получать разрешение и строить новые коммуникации. Но некоторые местные жители, в том числе Марина, считают эту канализацию незаконной. По спорной канализации были суды, которые дали указания исправить недочеты в коммуникациях, но, тем не менее, подтвердили ее законность.



Марина Толкачева с мужем успела вовремя потушить пламя.

Еще один проблемный вопрос на улице Лескова касается многоквартирного дома (или блокированного таунхауса). Он построен среди частного сектора, что само по себе является незаконным. Местные жители, в том числе и Марина Толкачева, опасаются, что в случае введения его в эксплуатацию и подключения к канализации сети не выдержат нагрузки. О том, что это здание построено незаконно, говорит и управление градостроительства и архитектуры, которое еще в январе прошлого года обратилось в суд для признания строения незаконным и понуждения собственника снести недостроенное сооружение.

Связан ли поджог дома с этими проблемными вопросами и кто понесет ответственность за порчу имущества, выяснят правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что информация о поджоге зарегистрирована в отделе полиции «Центральный» в установленном законом порядке. Полицейские выясняют детали и обстоятельства произошедшего.

17 кошек в квартире Тулячка Евгения Максакова с семьей два года назад купила квартиру в Обидимо на ул. Пионерской. «Когда смотрели, ничего не насторожило и в подъезде не пахло ничем, чисто было!» — Евгения понимает, что, видимо, прежние хозяева договорились как-то с соседкой-кошатницей, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей жилья. Вскоре по подъезду начала распространяться жуткая вонь. Квартира кошатницы, пенсионерки Раисы, находится через стенку от жилья Максаковых. – У бабушки живут 17 кошек, две собаки, а еще три пса — в сарае во дворе. В подъезде и квартирах соседей стоит стойкий запах жизнедеятельности этой живности. У проживающих под ней соседей желтые потолки от мочи. Животные не ухожены. По словам Евгении, в ее квартире стали появляться блохи. Ни уговоры, ни угрозы судебных разбирательств на соседку не действуют. – Квартира у Раисы муниципальная, но и власти нам помочь не могут. Пишем коллективные жалобы и ждем пустых ответов, — говорит Евгения.

Кто кому мешает?

Бывает и такое, что человек ведет войну с соседями. Например, жалуется, что они много лет его изводят и не дают возможности жить: кричат, шумят, а потом вызывают полицию и клевещут на него. Но в реальности оказывается, что заявитель сам источник бед и имеет, так сказать, «белый билет».

Из-за несчастного человека, который сам страдает от психического расстройства (он же верит в то, что говорит, и переживает из-за этого), страдают и люди, которые живут с ним по соседству.



Но и не имея справки из психдиспансера, некоторые не всегда горят желанием уважать права соседей и считаться с их мнением, устраивая приют для бездомных собак и кошек в своей квартире или прикармливая их у подъезда, бесконечно делая ремонт или громко включая музыку по ночам. Как же действовать в подобной ситуации тем, кто хочет тишины и безопасности в своем доме?



Тульский юрист Евгений Черников:

Евгений Черников - Есть такая поговорка: свобода твоего кулака заканчивается там, где начинается нос соседа. С одной стороны, часто собственники жилья, особенно в многоквартирном доме, совершенно не хотят соблюдать нормы общежития и ведут себя так, словно они живут на собственном ранчо: разводят антисанитарию, шумят днем и ночью, вызывающе себя ведут. И на все просьбы соседей отвечают: «А что? Мой дом, что хочу, то и делаю!» Правы они? Право собственности — действительно абсолютное конституционное право. Но дело в том, что рядом точно такие же собственники. И они тоже имеют права.



- Но и не надо думать, что соседи полностью зависят от вас и должны подчиняться малейшим вашим прихотям, — подчеркивает Евгений. — В конце концов, они тоже здесь живут, и если вам, например, не нравится громкая музыка (если, конечно, она звучит в положенное время), то это ваша проблема. А соседям вашим нравится. В конце концов, МКД — это все равно общежитие, где надо находить компромисс с соседями.

Совет юриста

Если у вас возникли противоречия с соседями

Безусловно, сначала надо попытаться решить вопрос миром. На самом деле (за исключением крайних случаев, когда сосед — опасный психически больной человек или преступник) все равно вам с этим соседом жить и находить компромисс. И прибегать к «юридическим орудиям» стоит, когда дипломатический арсенал действительно исчерпан. Попытайтесь прибегнуть к посредничеству УК или старшего по дому. Если вы твердо уверены, что ключ решения проблемы лежит в юридической плоскости, то нужно сначала определить:

- приносят ли действия соседа вам какой-либо существенный вред (убытки, потенциальную опасность, моральный вред). Утверждение «мне не нравится» или «мне мешает» — это недостаточное основание. Надо понять, какое конкретно неудобство;

- определить, какие ваши права своими действиями нарушает сосед или хотя бы какие законы он нарушает. Если есть убытки или какой-нибудь ущерб, надо выяснить, можно ли как-то эти убытки или ущерб оценить. Здесь лучше обратиться за консультацией к юристу. Также немаловажно понять на этом этапе, что собой представляет сосед, то есть насколько эффективны против него имущественные меры.



Например, безработного люмпена вряд ли можно напугать штрафом, он его просто не будет платить. А вот молодого главу семейства или мать с детьми штрафы или имущественный иск могут напугать значительно. Если можно оценить убытки, и есть смысл предъявлять иск — обращайтесь в суд. Если ущерба нет, но очевидно нарушаются ваши права и какие-либо законы, определите, какие нормы нарушены. Всеми возможными способами зафиксируйте факт нарушения. Здесь помогут видеосъемка, оценки экспертов, заявления соседей и т. п. Обращайтесь в прокуратуру или, если знаете профильное ведомство, занимающееся непосредственно спорным вопросом, — обращайтесь туда.

Не прибегайте к юридическим мерам без крайней необходимости! Мирное урегулирование споров — залог нормального сосуществования соседей. Но уж если решили воевать, то обязательно обращайтесь к юристу.