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Тулячка украла из супермаркета шашлык

Тулячка украла из супермаркета шашлык

Полицейские обнаружили злоумышленницу, изучив записи с камер видеонаблюдения.

Полицейские выясняют обстоятельства кражи продуктов из супермаркета в Менделеевском поселке. По предварительным данным, женщина забрала из торгового зала магазина две упаковки шашлыка и вышла на улицу, не оплатив товар.

Личность злоумышленницы полицейские установили, просмотрев записи камер видеонаблюдения и проводя оперативные мероприятия. Подозреваемой оказалась 26-летняя неработающая жительница Скуратовского микрорайона. Она призналась в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сейчас полицейские выясняют все детали происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:21 +7
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