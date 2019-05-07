Тулячка украла из супермаркета шашлык

Полицейские выясняют обстоятельства кражи продуктов из супермаркета в Менделеевском поселке. По предварительным данным, женщина забрала из торгового зала магазина две упаковки шашлыка и вышла на улицу, не оплатив товар.

Личность злоумышленницы полицейские установили, просмотрев записи камер видеонаблюдения и проводя оперативные мероприятия. Подозреваемой оказалась 26-летняя неработающая жительница Скуратовского микрорайона. Она призналась в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сейчас полицейские выясняют все детали происшествия.