Фото из архива Myslo.
Киевское «Динамо» интересуется игроком «Арсенала»
Селекционная служба клуба следит за Георги Костадиновым.
Селекционер киевского «Динамо» Александр Заваров присутствовал на матче «Арсенал» — «Локомотив», который состоялся 4 мая в Туле. По информации болгарского издания gol. bg, украинский клуб интересуется полузащитником оружейников Георги Костадиновым.
Также сообщается и об интересе «Динамо» к защитнику туляков Мохаммеду Кадири.
Отметим, что ранее спортивные СМИ писали о том, что Александр Заваров присутствовал и на матче «Арсенал» — «Спартак».
Кадири — игрок венской «Аустрии». Арендное соглашение с «Арсеналом» рассчитано до конца сезона 2018/19.
Контракт с Костадиновым был подписан 1 июля 2018 г. до 30.06.2020 с возможностью продления на год.
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