Киевское «Динамо» интересуется игроком «Арсенала»

Фото из архива Myslo.

Селекционер киевского «Динамо» Александр Заваров присутствовал на матче «Арсенал» — «Локомотив», который состоялся 4 мая в Туле. По информации болгарского издания gol. bg, украинский клуб интересуется полузащитником оружейников Георги Костадиновым.

Также сообщается и об интересе «Динамо» к защитнику туляков Мохаммеду Кадири.

Отметим, что ранее спортивные СМИ писали о том, что Александр Заваров присутствовал и на матче «Арсенал» — «Спартак».

Кадири — игрок венской «Аустрии». Арендное соглашение с «Арсеналом» рассчитано до конца сезона 2018/19.

Контракт с Костадиновым был подписан 1 июля 2018 г. до 30.06.2020 с возможностью продления на год.