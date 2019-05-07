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Киевское «Динамо» интересуется игроком «Арсенала»
Фото из архива Myslo.

Киевское «Динамо» интересуется игроком «Арсенала»

Селекционная служба клуба следит за Георги Костадиновым.

Селекционер киевского «Динамо» Александр Заваров присутствовал на матче «Арсенал» — «Локомотив», который состоялся 4 мая в Туле. По информации болгарского издания gol. bg, украинский клуб интересуется полузащитником оружейников Георги Костадиновым.

Также сообщается и об интересе «Динамо» к защитнику туляков Мохаммеду Кадири.

Отметим, что ранее спортивные СМИ писали о том, что Александр Заваров присутствовал и на матче «Арсенал» — «Спартак».

 

Кадири — игрок венской «Аустрии». Арендное соглашение с «Арсеналом» рассчитано до конца сезона 2018/19.

Контракт с Костадиновым был подписан 1 июля 2018 г. до 30.06.2020 с возможностью продления на год.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:58 0
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