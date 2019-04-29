Тульский пловец установил рекорд Европы в категории «Мастерс»

Фото из архива Myslo и участников соревнований.

Антон Панферов стал лучшим на дистанции 50 метров брассом.

С 26 по 28 апреля в Обнинске Калужской области состоялся XXVIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс», который собрал 760 сильнейших спортсменов из 50 клубов.

Соревнования проходили во дворце спорта «Олимп» в 50-метровом бассейне в юбилейный год: движению «Мастерс» в этом году исполнилось 30 лет.

Тульская команда мастеров плавания клуба «Арсенал» в составе 19 спортсменов приняла участие в соревнованиях. Наши пловцы показали хорошие результаты, завоевав 3 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Антон Панферов завоевал золотую медаль, установив рекорд Европы на дистанции 50 м брассом (27,58).

Остальные члены клуба «Арсенал» завоевали следующие медали: