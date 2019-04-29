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Тульский пловец установил рекорд Европы в категории «Мастерс»
Фото из архива Myslo и участников соревнований.

Тульский пловец установил рекорд Европы в категории «Мастерс»

Антон Панферов стал лучшим на дистанции 50 метров брассом.

С 26 по 28 апреля в Обнинске Калужской области состоялся XXVIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс», который собрал 760 сильнейших спортсменов из 50 клубов.

Соревнования проходили во дворце спорта «Олимп» в 50-метровом бассейне в юбилейный год: движению «Мастерс» в этом году исполнилось 30 лет.

Тульская команда мастеров плавания клуба «Арсенал» в составе 19 спортсменов приняла участие в соревнованиях. Наши пловцы показали хорошие результаты, завоевав 3 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Антон Панферов завоевал золотую медаль, установив рекорд Европы на дистанции 50 м брассом (27,58).

Остальные члены клуба «Арсенал» завоевали следующие медали:

  • Евгений Савин (золото, серебро, две бронзы),
  • Наталья Кузнецова (золото, два серебра, две бронзы),
  • Сергей Панаев (серебро, бронза),
  • Андрей Корнеев (серебро, бронза),
  • Виктор Гаврилов (серебро, бронза),
  • Валерия Рычакова (серебро, бронза),
  • Андрей Фролов (серебро),
  • Наталья Гилева (серебро),
  • Олеся Девятиярова (серебро),
  • Анна Алешина (бронза),
  • Юлия Панаева (бронза),
  • Сергей Ермаков (бронза),
  • Илья Иванушкин (бронза).
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:08 +2
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