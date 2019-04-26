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В Туле разыскивают 58-летнего мужчину

В Туле разыскивают 58-летнего мужчину

Александр Гущин сошёл с поезда в Туле и пропал.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 58-летнего Александра Викторовича Гущина. 25 апреля он прибыл в Тулу на поезде и с тех пор его местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 172 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы тёмные, с залысинами у лба. Был одет в голубую футболку-поло, сине-голубые джинсы, кроссовки болотного цвета. При себе имел две сумки с логотипом магазина Globus.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8(999)782-72-12, 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +1
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