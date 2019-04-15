новости
новости
Регистрация
15 апреля в Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» — «Спартак»
Фото из архива Myslo.

15 апреля в Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» — «Спартак»

Старт продаж – в 14.00.

Сегодня, 15 апреля, в Туле стартует продажа билетов на матч 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак». Игра состоится в четверг, 25 апреля, в 20.30.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 15 апреля — 24 апреля: с 14.00 до 19.00;
  • 25 апреля: с 9.00 до 21.15.

Действует ограничение по продаже в одни руки — не более четырех билетов.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью: 0:0
Спорт
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью: 0:0
13 апреля, в 15:50, 92 2962 5
Дублеры «Арсенала» обыграли «Урал»– 5:3
Спорт
Дублеры «Арсенала» обыграли «Урал»– 5:3
12 апреля, в 18:12, 4 804 3
«Арсенал» продлил контракт с Левашовым
Спорт
«Арсенал» продлил контракт с Левашовым
12 апреля, в 15:00, 4 819 4
Перед матчем «Арсенал» – «Урал» Левашов ждет болельщиков в образе персонажа из «Игры престолов»
Спорт
Перед матчем «Арсенал» – «Урал» Левашов ждет болельщиков в образе персонажа из «Игры престолов»
12 апреля, в 12:58, 26 892 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:47 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналСпартакАрсенал-Спартакпродажа билетовфутбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По факту ДТП с автобусом под Тулой возбудили уголовное дело
По факту ДТП с автобусом под Тулой возбудили уголовное дело
За выходные в Туле выпало 12,6 мм снега
За выходные в Туле выпало 12,6 мм снега
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.