15 апреля в Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» — «Спартак»

Сегодня, 15 апреля, в Туле стартует продажа билетов на матч 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак». Игра состоится в четверг, 25 апреля, в 20.30.

Время работы касс Центрального стадиона:

15 апреля — 24 апреля: с 14.00 до 19.00;

25 апреля: с 9.00 до 21.15.

Действует ограничение по продаже в одни руки — не более четырех билетов.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.