Фото из архива Myslo.
15 апреля в Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» — «Спартак»
Старт продаж – в 14.00.
Сегодня, 15 апреля, в Туле стартует продажа билетов на матч 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак». Игра состоится в четверг, 25 апреля, в 20.30.
Время работы касс Центрального стадиона:
- 15 апреля — 24 апреля: с 14.00 до 19.00;
- 25 апреля: с 9.00 до 21.15.
Действует ограничение по продаже в одни руки — не более четырех билетов.
Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
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