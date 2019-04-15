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За выходные в Туле выпало 12,6 мм снега
Фото Даниила Прокофьева.

За выходные в Туле выпало 12,6 мм снега

Такие данные приводят синоптики.

Согласно данным федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Туле за период с 21.00 13 апреля по 3.00 15 апреля выпало 12,6 мм снега, среднесуточная температура составила 1 градус выше нуля.

Как сообщает пресс-служба администрации города, коммунальные службы обрабатывают противогололедными материалами наиболее опасные участки улично-дорожной сети, спуски, подъемы, магистральные дороги с интенсивным движением общественного транспорта.

В уборке были задействованы 12 единиц дорожных машин.

На тульские дороги высыпали более
90 тонн противогололедного реагента.

На выполнении работ по очистке объектов благоустройства было задействовано 120 человек рабочих.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:34 +2
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