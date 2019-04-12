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По факту откачки воды из колодца на тротуар в центре Тулы УАТН составило протокол
фото Юлии Александровой.

По факту откачки воды из колодца на тротуар в центре Тулы УАТН составило протокол

Видео, наглядно демонстрирующее слив воды из колодца, в редакцию прислала читательница Myslo.

На видео было снято, как на ул. Оборонной из колодца у дома №25 откачивается вода. Стоки беспрепятственно сливались на тротуар и проезжую часть, мешая пешеходам передвигаться. А кроме этого распространяли зловонный запах.
 

Шланг, видимо, был пристроен к колодцу давно, поскольку аккуратно вмонтирован в тротуар.

 
Шнур от насоса, установленного в колодце, тянулся из окна здания №25.
 
 
После публикации видео, сотрудники главного управления по Центральному территориальному округу выходили на место совместно с прокурором Центрального района города Тулы и инспекторами УАТН.
 
«У дома 25 по ул. Оборонной обнаружен дренажный колодец, в котором расположены насосы. С помощью насосов перекачивается грунтовая вода на тротуар. Комиссией составлен акт по данному факту. Далее будет определен собственник оборудования и приняты соответствующие меры», – уточнили по окончании проверки в пресс-службе администрации Тулы.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:34 +1
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