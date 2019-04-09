Тулячка Ирина Комнова – триумфатор первенства ЦФО по спортивной гимнастике

Фото из архива Myslo.

Наша спортсменка в очередной раз доказала свой высокий уровень.

В Туле с 1 по 5 апреля состоялось первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок 13 и 14-15 лет. На соревнования приехали 62 юные спортсменки из 12 регионов России. Гимнастки соревновались в личном первенстве в упражнениях на разновысоких брусьях, бревне, в вольных упражнениях и опорном прыжке.

За выступлением спортсменок наблюдали Андрей Зудин – полномочный представитель президента федерации спортивной гимнастики России по ЦФО – и старший тренер Центрального региона Вера Колесникова.

Тульскую область представили Ирина Комнова, София Телкова, Анастасия Макарочкина, Анна Туреева, Мария Громова и Надежда Коржова. Тренеры девчонок – Марина Назарова, Надежда Набокова, Елена Гайдарова и Ольга Петрук.

По итогам состязаний триумфатором первенства стала талантливая Ирина Комнова.

Спортсменка стала абсолютной победительницей в личном первенстве по программе мастеров спорта.

В финальных соревнованиях Ира также завоевала две золотые медали: в упражнении на брусьях и на бревне. Гимнастка показала современные, незаурядные комбинации и получила наивысший балл.

Марина Алексеевна Ульянова, президент региональной Федерации спортивной гимнастики, директор МБУ СШОР «Спортивная гимнастика»:

Марина Ульянова – Мы очень гордимся тем, что наша воспитанница Ирина Комнова выиграла и в многоборье, и в упражнениях на брусьях и бревне. По итогам соревнований она однозначно попала на первенство России, которое пройдет с 13 мая в Пензе. Остальные наши тульские девочки выступили в меру своих сил.

Чтобы добиться серьезных успехов в спорте, нужно быть не только талантливым, но и упорным спортсменом. Ира – невероятная трудяжка. Спортсменка рассказала Myslo, за счет чего она добилась высоких результатов.

– Ира, как оцениваешь свое выступление на первенстве ЦФО?

– Выступила я вполне достойно, учитывая тот факт, что все три соревновательных дня прошла без падений. Но могла бы и лучше всё сделать.

– Всё ли получилось из того, что ты задумала?

– Получилось, к сожалению, не всё. Я не смогла собрать свою комбинацию на брусьях.

– За счёт чего победила, как считаешь?

– По моему мнению, я победила благодаря высокой базе практически на всех снарядах.

– Волновалась перед соревнованиями или во время?

– Волнение присутствует на всех состязаниях, но в этот раз я выступала в родном зале. А дома, как известно, и стены помогают!

– Что скажешь о соперницах – сильные спортсменки?

– Все девчонки молодцы и трудяжки. Многих я знаю давно. Но и новые лица появляются. Всех рада была видеть.

– Какую победу на данный момент считаешь самой значимой?

– Однозначно это первенство Европы 2018 года в Глазго. Там мы с девчонками завоевали серебро в команде, также я добыла серебряную медаль в упражнениях на брусьях.

- Сколько времени ты тратишь на отработку элементов? И вообще сколько раз в неделю ты тренируешься?

- Мы тренируемся 6 дней в неделю: 4 дня по две тренировки, два дня - по одной. А на отработку элементов уходит времени по разному. Из снарядов мои любимые, конечно, брусья.

– Какие планы у тебя? О чем мечтаешь в спорте?

– В планах работать, усложнять и доводить до совершенства комбинации и стремиться к главной цели всех спортсменов. Но это как Бог даст.

– Дай совет своим сверстницам – как добиться своих целей в спорте.

– Совет прост: максимум трудолюбия.