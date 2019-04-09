новости
новости
Регистрация
Тулячка Ирина Комнова – триумфатор первенства ЦФО по спортивной гимнастике
Фото из архива Myslo.

Тулячка Ирина Комнова – триумфатор первенства ЦФО по спортивной гимнастике

Наша спортсменка в очередной раз доказала свой высокий уровень.

В Туле с 1 по 5 апреля состоялось первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниорок 13 и 14-15 лет. На соревнования приехали 62 юные спортсменки из 12 регионов России. Гимнастки соревновались в личном первенстве в упражнениях на разновысоких брусьях, бревне, в вольных упражнениях и опорном прыжке.
 
За выступлением спортсменок наблюдали Андрей Зудин – полномочный представитель президента федерации спортивной гимнастики России по ЦФО – и старший тренер Центрального региона Вера Колесникова.
 
Тульскую область представили Ирина Комнова, София Телкова, Анастасия Макарочкина, Анна Туреева, Мария Громова и Надежда Коржова. Тренеры девчонок – Марина Назарова, Надежда Набокова, Елена Гайдарова и Ольга Петрук.
 
По итогам состязаний триумфатором первенства стала талантливая Ирина Комнова.
 
Спортсменка стала абсолютной победительницей в личном первенстве по программе мастеров спорта.
В финальных соревнованиях Ира также завоевала две золотые медали: в упражнении на брусьях и на бревне. Гимнастка показала современные, незаурядные комбинации и получила наивысший балл. 
 
 
Марина Алексеевна Ульянова, президент региональной Федерации спортивной гимнастики, директор МБУ СШОР «Спортивная гимнастика»:
 

Марина Ульянова

– Мы очень гордимся тем, что наша воспитанница Ирина Комнова выиграла и в многоборье, и в упражнениях на брусьях и бревне. По итогам соревнований она однозначно попала на первенство России, которое пройдет с 13 мая в Пензе. Остальные наши тульские девочки выступили в меру своих сил.

Чтобы добиться серьезных успехов в спорте, нужно быть не только талантливым, но и упорным спортсменом. Ира – невероятная трудяжка. Спортсменка рассказала Myslo, за счет чего она добилась высоких результатов.
 
 
– Ира, как оцениваешь свое выступление на первенстве ЦФО?
 
– Выступила я вполне достойно,  учитывая тот факт, что все три соревновательных дня прошла без падений. Но могла бы и лучше всё сделать.
 
– Всё ли получилось из того, что ты задумала?
 
– Получилось, к сожалению, не всё. Я не смогла собрать свою комбинацию на брусьях. 
 
– За счёт чего победила, как считаешь?
 
– По моему мнению, я победила благодаря высокой базе практически на всех снарядах.
 
– Волновалась перед соревнованиями или во время?
 
– Волнение присутствует на всех состязаниях, но в этот раз я выступала в родном зале. А дома, как известно, и стены помогают!
 
– Что скажешь о соперницах – сильные спортсменки?
 
– Все девчонки молодцы и трудяжки. Многих я знаю давно. Но и новые лица появляются. Всех рада была видеть.
 
– Какую победу на данный момент считаешь самой значимой?
 
– Однозначно это первенство  Европы 2018 года в Глазго. Там мы с девчонками завоевали серебро в команде, также я добыла серебряную медаль в упражнениях на брусьях.
 
- Сколько времени ты тратишь на отработку элементов? И вообще сколько раз в неделю ты тренируешься?
 
- Мы тренируемся 6 дней в неделю: 4 дня по две тренировки, два дня - по одной. А на отработку элементов уходит времени по разному. Из снарядов мои любимые, конечно, брусья. 
 
– Какие планы у тебя? О чем мечтаешь в спорте?
 
– В планах работать, усложнять и доводить до совершенства комбинации и стремиться к главной цели всех спортсменов. Но это как Бог даст.
 
– Дай совет своим сверстницам – как добиться своих целей в спорте.
 
– Совет прост: максимум трудолюбия.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:28 +4
Другие статьи по темам
Люди
Ирина КомноваМарина Ульянова
Место
Тула
Прочее
спортивная гимнастикапервенство ЦФО

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хамская маршрутка в Туле неслась на красный и едва не сбила пешеходов: видео
Хамская маршрутка в Туле неслась на красный и едва не сбила пешеходов: видео
Куриный могильник в поле под Тулой: за птицефабрикой установят контроль
Куриный могильник в поле под Тулой: за птицефабрикой установят контроль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.