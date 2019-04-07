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Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Урал»
Фото из архива Myslo.

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Урал»

Игра состоится 13 апреля в 14.00. Не пропустите!

В Туле стартовала продажа билетов на матч 23-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Урал». Купить из можно в кассах Центрального стадиона.

Время работы:

  • 8 апреля — 12 апреля: с 14.00 до 19.00
  • 13 апреля: с 9.00 до 14.45

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (7−8-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Матч «Арсенал» — «Урал» состоится в субботу, 13 апреля, в 14.00.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:00 +2
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