Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Урал»

Фото из архива Myslo.

В Туле стартовала продажа билетов на матч 23-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Урал». Купить из можно в кассах Центрального стадиона.

Время работы:

8 апреля — 12 апреля: с 14.00 до 19.00

13 апреля: с 9.00 до 14.45

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (7−8-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.