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Тульские спасатели предупреждают об опасности выхода на тонкий лед
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели предупреждают об опасности выхода на тонкий лед

Будьте осторожны.

Акватории водных объектов Тульской области уже частично освободились ото льда. Ледовая поверхность пока еще сохраняется, но и этот лед уже достаточно тонкий и рыхлый, на его поверхности наблюдаются майны, трещины и промоины.

Такой лед крайне опасен для выхода на его поверхность. В преддверии весеннего потепления государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Тульской области предупреждают граждан об опасности.

Однако, как показывает практика, некоторые жители пренебрегают этим. Особенно это касается любителей зимней рыбалки, некоторые из которых, несмотря на сезонное потепление, все еще продолжают заниматься своим увлечением, рискуя собственной жизнью.

Спасатели регулярно проводят рейды и патрулирования акваторий. Инспекторы проводят профилактические беседы с рыбаками, разъясняют, насколько опасно для жизни такое экстремальное занятие.

Так, в минувшие выходные государственный инспектор ГИМС города Тулы Игорь Преображенский совместно с представителями МО город Советск провел профилактический рейд на Щекинском водохранилище.

- Прежде, чем выйти на непрочную поверхность ледового покрова водоёмов вспомните, что это крайне опасно для жизни. Выход на лед допустим, только если существует уверенность в его прочности.

Безопасным считается прозрачный лед толщиной не менее 7 сантиметров. Обратите внимание, что он тает возле береговой черты, будьте осмотрительнее в таких местах. Отправляясь на рыбалку, возьмите с собой спасалки и обязательно сообщите родственникам, куда именно вы направляетесь. Особого внимания требует детская безопасность. Разъясните своим детям об опасности нахождения на водоемах в весенний период, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра, — отмечает Игорь Преображенский.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:13 0
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