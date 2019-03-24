17 тульских спортсменов вошли в сборную России на Европейских играх

Предварительный состав сборной России для участия в II Европейских играх 2019 года опубликовал Олимпийский комитет РФ. Соревнования пройдут в Минске 21-30 июня.

В списке значатся фамилии более 600 спортсменов. В нем значатся и туляки. Как сообщает сайт «Тула. Спорт», это легкоатлеты Александр Ефимов и Екатерина Реньжина, боксёры Дарья Абрамова и Павел Фёдоров, велосипедисты Диана Климова, Евгения Аугустинас, Мария Аверина, Анастасия Войнова, Екатерина Гниденко, Максим Пискунов, Александр Дубченко, Даниил Комков, Алексей Носов, Сергей Ростовцев и Никита Шуршин.

На попадание в состав сборной России по баскетболу 3×3 претендует Алексей Жердев из тульского «Арсенала», по стендовой стрельбе — уроженка Тулы Екатерина Рабая.