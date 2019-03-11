Под Новомосковском перевернулся Nissan: пострадали двое детей

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В субботу в 19.50 на 49-м километре дороги «Тула – Новомосковск» 40-летний мужчина на Nissan Tiida выехал на встречную полосу и наехал на снежный бруствер, в результате чего легковушка опрокинулась.

В аварии пострадали пассажиры иномарки. Десятилетняя девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Мальчик 2007 года рождения получил неопасные повреждения, ему помощь оказали на месте ДТП.

Как уточнили сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, ехавший спереди ребёнок был пристёгнут – это уберегло его от серьёзных травм, а вот сидевшая на заднем сиденье школьница ремень безопасности не использовала.