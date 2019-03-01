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В Тульской области прошло первенство по авиамоделям для закрытых помещений

В Тульской области прошло первенство по авиамоделям для закрытых помещений

В соревнованиях участвовали 30 ребят.

В поселке Заокский прошло открытое первенство по авиамоделям для закрытых помещений. Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества.

В стартах приняли участие около 30 подростков в двух возрастных категориях. Было представлено четыре команды из Алексина, Тулы и поселка Заокский. Соревнования - лично-командные.

Состязания проходили в двух классах моделей – метательный планер (на дальность полета) и вертолёт «муха» (на продолжительность полёта).

В личном зачете класса моделей – метательный планер, места распределились следующим образом:

старшая группа 

  • 1 место  - Потянов Иван, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тула
  • 2место  - Егоров Павел, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
  • 3 место – Есоян Артур, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тула

младшая группа

  • 1 место  - Судденков Виктор, МКУ ДО ДДТ «Радуга п. Заокский.
  • 2место  - Золотов Дмитрий, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
  • 3 место – Сафронов Иван, МКУ ДО ДДТ «Радуга п. Заокский.

В личном зачете классе моделей – вертолёт «муха»:

старшая группа 

  • 1 место  - Потянов Иван, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тула.
  • 2место  - Анискин Георгий, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
  • 3 место – Судденков Даниил, МКУ ДО ДДТ «Радуга п. Заокский.

младшая группа

  • 1 место  - Золотов Дмитрий , МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин
  • 2место  - Жуликов Константин, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
  • 3 место – Цеханский Савелий, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.

В командном зачете призовые места распределились следующим образом:

  • 1 место  - команда «Взлёт-1», МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
  • 2место  - команда «Взлёт-2», МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
  • 3 место – команда МКУ ДО ДДТ «Радуга п. Заокский

Организаторы соревнований – МКУ ДО Дом детского творчества «Радуга и Федерация авиамодельного спорта Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:09 +1
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