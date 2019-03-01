В Тульской области прошло первенство по авиамоделям для закрытых помещений
В соревнованиях участвовали 30 ребят.
В поселке Заокский прошло открытое первенство по авиамоделям для закрытых помещений. Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества.
В стартах приняли участие около 30 подростков в двух возрастных категориях. Было представлено четыре команды из Алексина, Тулы и поселка Заокский. Соревнования - лично-командные.
Состязания проходили в двух классах моделей – метательный планер (на дальность полета) и вертолёт «муха» (на продолжительность полёта).
В личном зачете класса моделей – метательный планер, места распределились следующим образом:
старшая группа
- 1 место - Потянов Иван, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тула
- 2место - Егоров Павел, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
- 3 место – Есоян Артур, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тула
младшая группа
- 1 место - Судденков Виктор, МКУ ДО ДДТ «Радуга п. Заокский.
- 2место - Золотов Дмитрий, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
- 3 место – Сафронов Иван, МКУ ДО ДДТ «Радуга п. Заокский.
В личном зачете классе моделей – вертолёт «муха»:
старшая группа
- 1 место - Потянов Иван, МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» г. Тула.
- 2место - Анискин Георгий, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
- 3 место – Судденков Даниил, МКУ ДО ДДТ «Радуга п. Заокский.
младшая группа
- 1 место - Золотов Дмитрий , МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин
- 2место - Жуликов Константин, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
- 3 место – Цеханский Савелий, МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
В командном зачете призовые места распределились следующим образом:
- 1 место - команда «Взлёт-1», МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
- 2место - команда «Взлёт-2», МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин.
- 3 место – команда МКУ ДО ДДТ «Радуга п. Заокский
Организаторы соревнований – МКУ ДО Дом детского творчества «Радуга и Федерация авиамодельного спорта Тульской области.