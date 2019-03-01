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На тульских дорогах ожидается гололедица

На тульских дорогах ожидается гололедица

Будьте внимательны.

2 марта в нашем регионе на дорогах ожидается гололедица. Такой прогноз дают синоптики Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при гололедице.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. 

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:31 +3
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