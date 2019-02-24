Тульский боксер стал победителем турнира на призы Николая Валуева

Фото Федерации бокса Тульской области.

Также в копилке нашей сборной – серебряная медаль.

Тульские боксеры завоевали золотую и серебряную медали на прошедшем в Санкт-Петербурге XI турнире на призы чемпиона мира Николая Валуева. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.

Победу в категории до 65 килограммов в возрастной группе 13-14 лет одержал Денис Долгополов, оказавшийся в финале сильнее петербуржца Мухамеда Мамедова.

Исмаил Ганижев в весе до 70 килограммов в возрастной группе 15-16 лет в решающем бою уступил Михаилу Усову из Курской области и занял второе место.

Возглавлял тульскую делегацию Артём Емельянов.