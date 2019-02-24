Фото Федерации бокса Тульской области.
Тульский боксер стал победителем турнира на призы Николая Валуева
Также в копилке нашей сборной – серебряная медаль.
Тульские боксеры завоевали золотую и серебряную медали на прошедшем в Санкт-Петербурге XI турнире на призы чемпиона мира Николая Валуева. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.
Победу в категории до 65 килограммов в возрастной группе 13-14 лет одержал Денис Долгополов, оказавшийся в финале сильнее петербуржца Мухамеда Мамедова.
Исмаил Ганижев в весе до 70 килограммов в возрастной группе 15-16 лет в решающем бою уступил Михаилу Усову из Курской области и занял второе место.
Возглавлял тульскую делегацию Артём Емельянов.
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