В фильме «Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне» рассказали о туляках Ольге и Игоре Зайцевых

23 февраля на НТВ вышел документальный фильм о советских военных специалистах и их семьях, приглашенных для урегулирования ситуации в Анголе в 80-х.

Про гражданскую войну в Анголе, длившуюся с 1975 по 1992 год, в нашей стране практически не знают – о ней долгое время было не принято писать и говорить. Да и сейчас архивы о военно-политическом сотрудничестве СССР и Анголы находятся под грифом «Секретно».

По официальным данным, в те годы в Анголе побывали более 11 тысяч советских военных. Но в военных билетах офицеров, солдат, курсантов, как правило, не было никаких записей о командировках в Африку – просто стоял неприметный штампик с номером части.

В День защитника Отечества на канале НТВ вышел документальный фильм Алексея Поборцева «Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне». Фильм посвящен службе и героизму советских военных специалистов и их семей, приглашенных для урегулирования ситуации в Анголе во время гражданской войны.

Своими воспоминаниями о тех событиях в фильме поделился Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области.

Он служил в Анголе военным переводчиком с 1984 по 1986-й, в самый разгар военных действий, в том числе под Куито Куанавале, который советские военные спецы называли «Ангольский Сталинград».

Участником Ангольской военной кампании был и туляк Игорь Зайцев.

Последние 30 лет он прикован к постели – перелом позвоночника. В 1986 году специалист по артвооружению Игорь Зайцев вместе с молодой женой Ольгой был в Луанде.

Когда случилось несчастье с Игорем, Ольга носила под сердцем второго ребенка. Врачи не смогли поставить Игоря на ноги. И когда дочке исполнилось 9 месяцев, Ольга вышла на работу – неонатологом-реаниматологом в Тульский роддом.

Сейчас у Игоря и Ольги Зайцевых двое взрослых дочерей и уже трое внуков.

Вот такие люди и есть настоящие герои нашего времени.

Документальный фильм доступен по ссылке.