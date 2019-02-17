БК «Арсенал» обыграл дома черкесский «Эльбрус»

Фото из архива Myslo.

17 февраля в рамках первой игры 14 тура Суперлиги-2 тульский БК «Арсенал» принимал дома БК «Эльбрус» из Черкесска. После двух четвертей лидировали гости, однако затем оружейники смогли переломить ход игры и победить.

В итоге матч завершился со счетом 99:82. Самым результативным в составе тульской команды стал Никита Бурков, оформивший дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов. Отметим, что 9 очков Никита набрал всего за 52 секунды четвертой четверти.

Ответная игра состоится сегодня, 18 февраля, в СК «Новое поколение». Начало в матча в 19.00.