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Погода в Туле 18 февраля: похолодание, облачность, местами снег

Погода в Туле 18 февраля: похолодание, облачность, местами снег

Синоптики обещают западный ветер, атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -3 до -8 градусов, днём – от -2 до -7. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +1
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