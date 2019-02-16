В Туле наркоторговец получил 11 лет колонии строгого режима

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Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 29-летнему Ш. Мужчина признан виновным в приготовлении к сбыту наркотиков, сбыте, в том числе в значительном и крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

«Суд установил,что Ш. с декабря 2017 по 4 января 2018 года совершал указанные деяния посредством организации тайников, то есть труднодоступных и скрытых от посторонних лиц мест, на территории г. Тулы», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом Ш. назначено 11 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.