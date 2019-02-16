новости
новости
Регистрация
В Туле наркоторговец получил 11 лет колонии строгого режима
Фото: https://slon.fr

В Туле наркоторговец получил 11 лет колонии строгого режима

Мужчина торговал запрещенными веществами через тайники-закладки.

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 29-летнему Ш. Мужчина признан виновным в приготовлении к сбыту наркотиков, сбыте, в том числе в значительном и крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
 
«Суд установил,что Ш. с декабря 2017 по 4 января 2018 года совершал указанные деяния посредством организации тайников, то есть труднодоступных и скрытых от посторонних лиц мест, на территории г. Тулы», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Судом Ш. назначено 11 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:58 +2
Другие статьи по темам
Событие
приговор судасудпродажа наркотиков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулица» проиграла ВК «Тюмень-ТюмГУ» первый матч 13 тура
«Тулица» проиграла ВК «Тюмень-ТюмГУ» первый матч 13 тура
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.