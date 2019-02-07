«Тулица» приглашает болельщиков на домашние матчи

Фото из архива Myslo.

9 и 10 февраля в Туле в манеже «Арсенала» пройдут игры 12-го тура чемпионата России по волейболу. «Тулица» сразится с командой из Уфы — «Самрау-УГНТУ». Начало матчей в оба дня в 17.30.

После 11 туров чемпионата тульская команда находится на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 13 побед в 18 матчах. У нашего ближайшего соперника такое же количество выигрышей.

Онлайн трансляцию игры болельщики смогут посмотреть на Youtube-канале «Тулицы».

На матчах также будет работать волейбольный детский сад.