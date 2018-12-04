БК «Арсенал» в первом матче обыграл команду из Тобольска

Фото БК "Арсенал".

3 декабря баскетбольный «Арсенал» в первом матче обыграл на выезде БК «Нефтехимик» из Тобольска. Игра завершилась со счетом 76: 94 (24:23, 19:26, 15:25, 18:20).

Самыми результативными в составе Арсенала стали Роман Казюлин (18 очков) и Никита Бурков (16 очков).

Повторный матч с «Нефтехимиком» состоится сегодня, 4 декабря, в 16.30.

«Нефтехимик» (Тобольск) — «Арсенал» (Тула) — 76:94 (24:23, 19:26, 15:25, 18:20)

Судьи: Новиков (Мособласть), Закиров (Казань), Переверзев (Москва).

Комиссар — Колотильщиков (Кострома).

«Нефтехимик»: Маган (6), Н. Клюндиков (11 передач), Т. Клюндиков (16), Ежов (22), Пылаев (16) — старт, Марченко (2), Борзов, Русаков (5), Череповский (9).

«Арсенал»: Бурков (16), Радивоевич (7), Крыков (1), Рытенко (7), Голяхов (10) — старт, Дзандзава (6), Попов (10), Оленев (11), Борзилов, Казюлин (18), Синкевич (8).

Фолы — 17:23.