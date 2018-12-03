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В Ясногорском районе «четырнадцатая» вылетела в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Ясногорском районе «четырнадцатая» вылетела в кювет

В аварии пострадали четыре человека.

2 декабря в 13.40 на 5-м километре автодороги «Н.Клейменово – Ясногорск – Мордвес» в Ясногорском районе 37-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали четыре человека. Медицинскую помощь на месте происшествия оказали водителю и пассажирам: 57-летней женщине, 14-летней девочке и 17-летнему парню.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:20 +1
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