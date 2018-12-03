Юные туляки могут позвонить Деду Морозу. В городах России заработала ежегодная телефонная служба. Автоответчик говорит текст с паузами, давая возможность ребенку ответить на вопросы. Создается впечатление реальной беседы.

Номер телефона для туляков 8 (4872) 75-10-49 .

Звонок бесплатный с городского номера. Если звонить с мобильного, тарифицируется по обычному тарифу вашего оператора для городских звонков.