Что звёзды готовят тульским водителям: астропрогноз от ГИБДД

Группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области публикует новый гороскоп, главная цель которого – в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности.

Овнам предстоит не самая благоприятная неделя за рулем. Желание успеть везде и всюду ни к чему хорошему не приведет. Помните, что превышение скорости чревато штрафом и опасными ситуациями на дороге.

На этой неделе Тельцы увязнут в пробках. Собираясь на работу или важную встречу, спланируйте свой маршрут заранее или выезжайте заблаговременно. Главное – сохраняйте спокойствие.

Особенно сконцентрированными за рулем стоит быть Близнецам. Поменьше болтайте по мобильному телефону, сосредоточьтесь на дороге и не витайте в облаках.

Для Раков автонеделя не так плоха, как могло показаться утром понедельника. Не садитесь за руль в утомленном состоянии, и всё пройдет гладко.

Львам стоит помнить об опасности гололедицы. Лучше сильно не разгоняться – тормозной путь может оказаться слишком длинным.

Дев на этой неделе могут ожидать проблемы с техническим состоянием автомобиля. Не стоит затягивать с посещением автомастерской. Помните, что от технического состояния машины зависит безопасность участников дорожного движения.

У Весов благоприятное время для решения проблем, которые не мешают вашему автомобилю передвигаться, однако требуют внимания. Прежде всего, это касается документов. Не истекает ли у вас срок действия страховки?

Скорпионам на нынешней неделе никакие серьезные неприятности на дорогах не грозят. Особенно если вы не забудет проверить давление воздуха в шинах. Ну и сигналы светофора тоже, пожалуй, игнорировать не стоит. Впрочем, вы это и сами знаете.

У Стрельцов будет удачная неделя. Главное – не нервничать и быть взаимовежливыми с другими участниками дорожного движения. И будьте осторожны вблизи пешеходных переходов.

Козерогам на текущей неделе стоит быть более осмотрительными. Помните: ваша спешка не делает вам поблажек. Будьте особенно аккуратны на нерегулируемых перекрестках.

Водолеям предстоит напряженная неделя. Возможно, стоя в пробке, вам покажется неплохой идеей объехать ее по тротуару… Но знайте, ничем хорошим это не закончится!

Для Рыб крайне важно соблюдение скоростного режима. Превышение скорости – одна из наиболее частых причин ДТП.