Тульская ХК «Тропик» готовится к старту в Студенческой хоккейной Лиге
Первый тур соревнований состоится в Туле.
С 30 ноября по 2 декабря в Туле пройдет первый тур Студенческой хоккейной Лиги. Между собой сыграют четыре команды: «НИ РТХУ» из Новомосковска, «СГАФКТ» из Смоленска, ХК «Авиатор» из Самары и «Тропик» из Тулы.
СХЛ была создана в 2016 году и объединяет под своим началом хоккейные клубы университетов всей страны. Тульские хоккеисты в прошлом сезоне были триумфаторами соревнований. Все три матча финального турнира они выиграли с большим преимуществом над соперниками.
В этом сезоне перед ребятами стоит та же задача — стать победителями СХЛ. Корреспонденты Myslo побывали на тренировке ХК «Тропик» и узнали, как ребята готовятся к турниру.
Главный тренер ХК «Тропик» Любомир Витошек:
Любомир Витошек
- Подготовка идет по плану. Готовимся больше трех месяцев. Сыграли уже несколько товарищеских игр. Наши задачи — выступить не хуже, чем в прошлом году, то есть победить в турнире! По поводу соперников пока сказать сложно, посмотрим. В каждом матче будем показывать свою игру.
Тульские хоккеисты признаются, что принципиальным поединком для них станет игра с новомосковской командой.
Лев Бардин, игрок ХК «Тропик»:
Лев Бардин
- Я на коньках с пяти лет. Люблю хоккей, у меня вся семья хоккейная: занимались и папа, и дядя. Нравится этот вид спорта, потому что он «сложный»: на льду надо не только кататься, но и думать, анализировать ситуацию. От турнира ожидаю победы и приятных эмоций. Когда команда побеждает, у тебя приподнято настроение, есть дух соперничества.
Никита Гнедаш, игрок ХК «Тропик»
Никита Гнедаш
- Я в составе команды уже два года. Выбрал этот вид спорта, потому что мама работала в ледовой дворце, привела меня. Я на коньках уже лет 16! Подготовка к турниру проходит отлично, настраиваемся только на победу. Моя спортивная мечта? Победить в составе ХК «Тропик» в СХЛ"!
Все матчи первого тура СХЛ состоятся на ледовой арене «Тропик» (ул. Демьянова, 26-б). Вход на матчи свободный. Приходите поддержать наших ребят!
30 ноября
ХК «НИ РТХУ», Новомосковск — ХК «СГАФКТ», Смоленск, 11:00
ХК «Тропик», Тула — ХК «Авиатор», Самара, 13:45
1 декабря
ХК «Тропик» — ХК «СГАФКТ», 11:30
ХК «НИ РТХУ» — ХК «Авиатор», 14:15
2 декабря
ХК «СГАФКТ» — ХК «Авиатор», 9:45
ХК «Тропик» — «НИ РТХУ», 12:30