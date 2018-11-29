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Тульская ХК «Тропик» готовится к старту в Студенческой хоккейной Лиге
Фото Алексея Пирязева.

Тульская ХК «Тропик» готовится к старту в Студенческой хоккейной Лиге

Первый тур соревнований состоится в Туле.

С 30 ноября по 2 декабря в Туле пройдет первый тур Студенческой хоккейной Лиги. Между собой сыграют четыре команды: «НИ РТХУ» из Новомосковска, «СГАФКТ» из Смоленска, ХК «Авиатор» из Самары и «Тропик» из Тулы.

СХЛ была создана в 2016 году и объединяет под своим началом хоккейные клубы университетов всей страны. Тульские хоккеисты в прошлом сезоне были триумфаторами соревнований. Все три матча финального турнира они выиграли с большим преимуществом над соперниками.

В этом сезоне перед ребятами стоит та же задача — стать победителями СХЛ. Корреспонденты Myslo побывали на тренировке ХК «Тропик» и узнали, как ребята готовятся к турниру.

Главный тренер ХК «Тропик» Любомир Витошек:

Любомир Витошек

- Подготовка идет по плану. Готовимся больше трех месяцев. Сыграли уже несколько товарищеских игр. Наши задачи — выступить не хуже, чем в прошлом году, то есть победить в турнире! По поводу соперников пока сказать сложно, посмотрим. В каждом матче будем показывать свою игру.

Тульские хоккеисты признаются, что принципиальным поединком для них станет игра с новомосковской командой.

Лев Бардин, игрок ХК «Тропик»:

Лев Бардин

- Я на коньках с пяти лет. Люблю хоккей, у меня вся семья хоккейная: занимались и папа, и дядя. Нравится этот вид спорта, потому что он «сложный»: на льду надо не только кататься, но и думать, анализировать ситуацию. От турнира ожидаю победы и приятных эмоций. Когда команда побеждает, у тебя приподнято настроение, есть дух соперничества.

Никита Гнедаш, игрок ХК «Тропик»

Никита Гнедаш

- Я в составе команды уже два года. Выбрал этот вид спорта, потому что мама работала в ледовой дворце, привела меня. Я на коньках уже лет 16! Подготовка к турниру проходит отлично, настраиваемся только на победу. Моя спортивная мечта? Победить в составе ХК «Тропик» в СХЛ"!

Все матчи первого тура СХЛ состоятся на ледовой арене «Тропик» (ул. Демьянова, 26-б). Вход на матчи свободный. Приходите поддержать наших ребят!

расписание матчей

30 ноября

ХК «НИ РТХУ», Новомосковск — ХК «СГАФКТ», Смоленск, 11:00

ХК «Тропик», Тула — ХК «Авиатор», Самара, 13:45

1 декабря

ХК «Тропик» — ХК «СГАФКТ», 11:30

ХК «НИ РТХУ» — ХК «Авиатор», 14:15

2 декабря

ХК «СГАФКТ» — ХК «Авиатор», 9:45

ХК «Тропик» — «НИ РТХУ», 12:30

Галерея
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 1
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 2
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 3
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 4
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 5
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 6
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 7
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 8
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 9
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 10
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 11
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 12
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 13
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 14
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 15
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 16
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 17
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 18
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 19
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 20
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 21
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 22
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 23
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 24
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 25
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 26
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 27
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 28
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 29
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 30
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 31
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 32
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 33
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 34
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 35
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 36
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 37
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 38
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 39
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 40
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 41
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 42
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 43
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 44
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 45
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 46
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 47
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 48
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 49
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 50
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 51
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 52
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 53
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 54
Студенческая ХК "Тропик" готовится к старту в СХЛ, Фото: 55
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:58 +1
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