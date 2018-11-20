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Где в Туле отключат электричество 21 ноября

Где в Туле отключат электричество 21 ноября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

В среду они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 20-28 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 31-а, 23, 29, 2-32-а (чётн.),
  • 1-й пр-д, 1-в, 2-а-18-а (чётн.), 7-27 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 1, 1-а-ж, 2-а-г, 2-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
  • 3-й пр-д, 1-а-е, 2-а, 2-б, 2-в, 11-29 (нечётн.), 18-а-32-б (чётн.),
  • 4-й пр-д, 15-31-а (нечётн.), 22-40 (чётн.),
  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
  • пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Вересаева, 118-128 (чётн.),
  • п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24,
  • ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.),
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.), 2-72 (чётн),
  • ул. Зелёная, 7, 9,
  • ул. Овражная, 2-а, 3, 4, 5,
  • Чапаевский пр-д, 2-21,
  • Толстовский пр-д, 1-19,
  • ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Чкалова, 14, 16.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:46 +1
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