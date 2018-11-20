Где в Туле отключат электричество 21 ноября

В среду они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Мясново: ул. Воздухофлотская, 20-28 (чётн.),

ул. Кабакова, 31-а, 23, 29, 2-32-а (чётн.),

1-й пр-д, 1-в, 2-а-18-а (чётн.), 7-27 (нечётн.),

2-й пр-д, 1, 1-а-ж, 2-а-г, 2-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.),

3-й пр-д, 1-а-е, 2-а, 2-б, 2-в, 11-29 (нечётн.), 18-а-32-б (чётн.),

4-й пр-д, 15-31-а (нечётн.), 22-40 (чётн.),

ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),

ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),

пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.),

ул. Вересаева, 118-128 (чётн.),

п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24,

ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.),

п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.), 2-72 (чётн),

ул. Зелёная, 7, 9,

ул. Овражная, 2-а, 3, 4, 5,

Чапаевский пр-д, 2-21,

Толстовский пр-д, 1-19,

ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),

ул. Чкалова, 14, 16.