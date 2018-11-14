новости
новости
Регистрация
Рейд ГИБДД: тульских водителей заставили растонировать свои авто
Фото из архива Myslo.

Рейд ГИБДД: тульских водителей заставили растонировать свои авто

Инспекторы ДПС выявили 90 нарушителей.

С 1 по 11 ноября в Туле прошло профилактическое мероприятие «Тонировка». Сотрудники ГИБДД проверили лобовые и передние боковые стекла автомобилей на светопропускаемость.
 
Инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 90 водителей. За данное нарушение предусмотрен штраф — 500 рублей. Кроме того, водитель обязан в течение суток или на месте снять тонировку. В противном случае при повторной остановке автомобиля нарушителя ждет более суровое наказание — штраф до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.
 
Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД на регулярной основе.
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что затемненные стекла или покрытия, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, негативно влияют на безопасность на дороге. Обзор для водителя ухудшается, что может привести к неблагоприятному исходу поездки.

Уважаемые участники дорожного движения, приведите свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, от ваших действий зависят жизни всех участников дорожного движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:37 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сотрудники ГИБДДрейд тонировкарейд ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулица» сыграет два матча в «Новом поколении»
«Тулица» сыграет два матча в «Новом поколении»
Сотрудники Tele2 признались, что любят свою работу
Сотрудники Tele2 признались, что любят свою работу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.