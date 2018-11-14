Рейд ГИБДД: тульских водителей заставили растонировать свои авто

С 1 по 11 ноября в Туле прошло профилактическое мероприятие «Тонировка». Сотрудники ГИБДД проверили лобовые и передние боковые стекла автомобилей на светопропускаемость.

Инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 90 водителей. За данное нарушение предусмотрен штраф — 500 рублей. Кроме того, водитель обязан в течение суток или на месте снять тонировку. В противном случае при повторной остановке автомобиля нарушителя ждет более суровое наказание — штраф до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.

Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД на регулярной основе.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что затемненные стекла или покрытия, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, негативно влияют на безопасность на дороге. Обзор для водителя ухудшается, что может привести к неблагоприятному исходу поездки.

Уважаемые участники дорожного движения, приведите свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, от ваших действий зависят жизни всех участников дорожного движения.