«Тулица» добыла четвертую победу подряд

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Сегодня, 11 ноября, в Куйбышеве Новосибирской области состоялась ответная игра второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» в гостях обыграла местный «Олимп» со счетом 3:0 (25:10, 25:18, 25:20). Тулячки повторили вчерашний успех, не оставив соперницам шансов.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин прокомментировал игру:

- Поздравляю всех с победой! Тяжелый выезд — не только по игре, но и по перемещениям. Настраивались на игру, на борьбу. Конечно, много есть над чем работать. Но на данном этапе самое главное результат. Работа — это все в будущем, — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

После четырех матчей «Тулица» с 12 очками находится на верхней строчке турнирной таблицы. В активе нашей команды — четыре победы.

Кстати, интересный факт. У наших волейболисток недавно появилась одна традиция — после каждого матча девчонки путем голосования определяют лучшего игрока, которому вручают… розовую шапку-ушанку! После сегодняшнего матча «короновали» Ольгу Шукайло.