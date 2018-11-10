«Тулица» обыграла «Олимп» со счетом 3:0

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Сегодня, 10 ноября, во втором туре чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» «Тулица» сыграла с «Олимпом» из Куйбышева.

Тулячки обыграли соперниц со счетом 3:0 (25:15, 29:27, 25:19). По итогам встречи в каждой команде выбрали лучшего игрока. В команде «Олимп» это Ольга Микулина (№ 2), в «Тулице» — Виктория Козлова (№ 7).

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин прокомментировал игру:

- Напряженная игра. Соперник очень достойно играл. Хорошо сегодня сработали все замены. Девчонки молодцы, — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

11 ноября в 13.00 состоится ответная игра второго тура. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном Youtube канале ВК «Олимп».