Фото пресс-службы ВК "Тулица".
«Тулица» обыграла «Олимп» со счетом 3:0
Счет по партиям 25:15, 29:27, 25:19.
Сегодня, 10 ноября, во втором туре чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» «Тулица» сыграла с «Олимпом» из Куйбышева.
Тулячки обыграли соперниц со счетом 3:0 (25:15, 29:27, 25:19). По итогам встречи в каждой команде выбрали лучшего игрока. В команде «Олимп» это Ольга Микулина (№ 2), в «Тулице» — Виктория Козлова (№ 7).
Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин прокомментировал игру:
- Напряженная игра. Соперник очень достойно играл. Хорошо сегодня сработали все замены. Девчонки молодцы, — приводит слова тренера клубная пресс-служба.
11 ноября в 13.00 состоится ответная игра второго тура. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном Youtube канале ВК «Олимп».