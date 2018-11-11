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Игорь Черевченко возглавит тульский «Арсенал»

Игорь Черевченко возглавит тульский «Арсенал»

Ожидается, что переход состоится уже во вторник.

Игорь Черевченко возглавит тульский «Арсенал» после ухода Олега Кононова в «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

У Игоря Семшова, который станет де-факто главным тренером туляков, нет лицензии PRO (что является обязательным требованием по лицензированию футбольных клубов), у Черевченко же она есть. Формат такого сотрудничества сохранится до конца текущего года, после чего клуб примет решение о будущем этого тренерского штаба. 

Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика»

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:42 −1
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