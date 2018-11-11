В Тульской области разыскивают Елену Рогову
Предположительно, может находиться в Орле, Мценске или Туле.
О местонахождении Елены Роговой (Овсянниковой) ничего не известно с 3 ноября.
Приметы 44-летней Елены Евгеньевны:
Рост 160 см.
Телосложение нормальное
Цвет глаз – голубые
Волосы: светло-русые, короткая стрижка
Была одета: темно-синяя куртка, синие джинсы на пуговицах,черные кроссовки с розовой окантовкой.
Особые приметы: на шее небольшая родинка.
Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).
Просьба содействовать репостом!
ИНФОРГ: Лучик (Елена) 89624762604
Астра (Юлия) 89028453869
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