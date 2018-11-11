В Тульской области разыскивают Елену Рогову

Предположительно, может находиться в Орле, Мценске или Туле.

О местонахождении Елены Роговой (Овсянниковой) ничего не известно с 3 ноября.

Приметы 44-летней Елены Евгеньевны:

Рост 160 см. Телосложение нормальное Цвет глаз – голубые Волосы: светло-русые, короткая стрижка Была одета: темно-синяя куртка, синие джинсы на пуговицах,черные кроссовки с розовой окантовкой. Особые приметы: на шее небольшая родинка.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

Просьба содействовать репостом!

ИНФОРГ: Лучик (Елена) 89624762604

Астра (Юлия) 89028453869