новости
новости
Регистрация
В Тульской области разыскивают Елену Рогову

В Тульской области разыскивают Елену Рогову

Предположительно, может находиться в Орле, Мценске или Туле.

О местонахождении Елены Роговой (Овсянниковой) ничего не известно с 3 ноября. 
 
Приметы 44-летней Елены Евгеньевны:
Рост 160 см.
Телосложение нормальное
Цвет глаз – голубые
Волосы: светло-русые, короткая стрижка
 
Была одета: темно-синяя куртка, синие джинсы на пуговицах,черные кроссовки с розовой окантовкой. 
 
Особые приметы: на шее небольшая родинка. 
 
 
Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция). 
Просьба содействовать репостом!  
 
ИНФОРГ: Лучик (Елена) 89624762604 
Астра (Юлия) 89028453869 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
поиски пропавшего
Место
Тульская областьОрелМценск
Прочее
поисковый отряд Лиза Алерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Игорь Черевченко возглавит тульский «Арсенал»
Игорь Черевченко возглавит тульский «Арсенал»
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород
В Туле прошла Всероссийская выставка собак всех пород
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.