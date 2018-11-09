Прокуратура Веневского района потребовала привести в порядок детские площадки

Прокуратура Веневского района проверила, насколько безопасны детские площадки, расположенные во дворах районного центра. Выяснилось, что минимум на семи объектах качели и лестницы подвержены коррозии, некоторые конструкции не закреплены, имеют сколы и зазоры, а на детских горках частично отсутствует ударопоглощающее покрытие. Всё это может привести к травмам.

Также установлено, что на придомовых детских игровых площадках не размещены информационные таблички или доски, содержащие предусмотренную законом информацию. Прокурор направил главе районной администрации представление.

Все выявленные нарушения администрация обязалась устранить до 1 декабря. Также в прокуратуру района представлено распоряжение о принятии детских площадок в муниципальную собственность.