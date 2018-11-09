БК «Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне

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8 ноября баскетбольный «Арсенал» на выезде сыграл ответную игру со ставропольским «Динамо». Туляки уступили сопернику со счетом 74:79 (10:31, 23:24, 22:7, 19:17). К сожалению, оружейники потерпели первое поражение в сезоне. До этого наши баскетболисты выиграли пять матчей.

Самым результативным стал Роман Казюлин, набравший 21 очко, Александр Голяхов набрал 18 очков.

Виктор Усков - Очень приятно видеть самоотверженную игру «Арсенала» во всех матчах этого сезона. Как-то незаметно прошла серия побед нашей команды, а ведь для тульского баскетбола это успех и не малый. Пять побед в начале чемпионата без единого поражения — у «Арсенала впервые за всё время выступления в Суперлиге-2. И при том, что соперники были непростые, — цитирует президента БК «Арсенал» клубная пресс-служба.

Следующие игры оружейники проведут в Туле в СК «Новое поколение» 18−19 и 22−23 ноября. Соперниками станут «Руна-баскет» и «Тамбов» соответственно.