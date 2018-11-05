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В Тульской области почти год ищут пропавшую пенсионерку

В Тульской области почти год ищут пропавшую пенсионерку

Жительница поселка Славный Екатерина Петровна Антонова (Акимова) ушла из дома 27 ноября прошлого года.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать помощь в поисках 68-летней жительницы поселка Славный Арсеньевского района Екатерины Петровны Антоновой (Акимовой).

Пенсионерка ушла из дома 27 ноября 2017 года и с тех пор о её судьбе никто ничего не знает. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные средней длины.

Особые приметы: отсутствуют верхние передние зубы. Была одета в розовую куртку, черные брюки, шапку или платок малинового цвета, темные ботинки. Пожилая женщина не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти.

Если вам что-либо известно о пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(905)114-60-27 или 112.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:38 +1
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Место
Тульская областьАрсеньевский районпоселок Славный

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