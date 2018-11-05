В Тульской области почти год ищут пропавшую пенсионерку

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать помощь в поисках 68-летней жительницы поселка Славный Арсеньевского района Екатерины Петровны Антоновой (Акимовой).

Пенсионерка ушла из дома 27 ноября 2017 года и с тех пор о её судьбе никто ничего не знает. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные средней длины.

Особые приметы: отсутствуют верхние передние зубы. Была одета в розовую куртку, черные брюки, шапку или платок малинового цвета, темные ботинки. Пожилая женщина не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти.