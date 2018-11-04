В Туле пройдет Всероссийский турнир по боксу класса «А»

Фото из архива Myslo.

С 13 по 17 ноября в оружейной столице пройдет XXIV Всероссийский турнир по боксу класса «А» «Гран-при Тулы 2018». Более 100 спортсменов поборются за звание лучших. Соревнования состоятся в манеже стадиона «Арсенал».

Открытие турнира пройдет 13 ноября в 16.00. Финальные бои запланированы на 17 ноября в 17.00. Приходите поддержать спортсменов! Вход на соревнования свободный.

Как проходил турнир в прошлом году, читайте в нашей статье здесь.