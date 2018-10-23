новости
новости
Регистрация
Туляк завоевал бронзу на первенстве мира по дзюдо
Фото пресс-службы Федерации дзюдо России.

Туляк завоевал бронзу на первенстве мира по дзюдо

Джамал Гамзатханов победил соперника в супертяжелом весе.

На Багамских островах прошло первенство мира по дзюдо. В составе сборной России выступал туляк Джамал Гамзатханов. В последний день соревнований спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг. 

Джамал - дебютант мирового первенства. Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, в борьбе за бронзу тульский спортсмен победил товарища по команде Кемала Каитова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +4
Другие статьи по темам
Люди
Джамал Гамзатханов
Место
Тула
Прочее
дзюдопервенство мира по дзюдо

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В лобовом столкновении под Тулой погибла судья областного суда
В лобовом столкновении под Тулой погибла судья областного суда
Во время неудачного аборта врач повредил тулячке матку
Во время неудачного аборта врач повредил тулячке матку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.