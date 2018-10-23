Фото пресс-службы Федерации дзюдо России.
Туляк завоевал бронзу на первенстве мира по дзюдо
Джамал Гамзатханов победил соперника в супертяжелом весе.
На Багамских островах прошло первенство мира по дзюдо. В составе сборной России выступал туляк Джамал Гамзатханов. В последний день соревнований спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг.
Джамал - дебютант мирового первенства. Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, в борьбе за бронзу тульский спортсмен победил товарища по команде Кемала Каитова.
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