Фото из архива Myslo.
Тульский «Арсенал» проведет сборы в Турции
За время зимней паузы оружейники планируют провести 8 контрольных матчей.
12 января 2019 года футболисты тульского «Арсенала» начнут подготовку к заключительной части чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
В начале января команда Олега Кононова пройдет медобследование в Москве, а с 12 по 23 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор с 27 января по 8 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 12 февраля, а завершится 22 февраля.
За время зимней паузы главный «Арсенал» планирует провести 8 контрольных матчей.
Молодежный состав оружейников подготовку начнет со втягивающего сбора в Туле, после чего дублеры проведут два турецких сбора.
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